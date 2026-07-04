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Halk TV Spor Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı

Filenin Sultanları'nın yıldız pasörü Cansu Özbay'ın pasörü Selin Yener geliyor. Selin, Avrupa'yı büyüledi, son maçın yıldızı seçildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın yıldız pasörü Cansu Özbay, 29 yaşında. 1.82 boyundaki Cansu, Türk voleyboluna adını altın harflerle yazdırdı.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 2
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A Milli Takımımızın başarılarında büyük pay sahibi olan Cansu, VakıfBank'ın geçen sezonu 3 kupayla kapatmasında da büyük rol oynadı.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 3
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Cansu'nun veliahtı da ortaya çıktı: Selin Yener. Daha yeni 17 yaşına giren Selin Yener de Cansu ablası gibi VakıfBank'ta.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 4
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VakıfBank'ın altyapısından yetişen 1.83 boyundaki Selin Yener, Aylin Uysalcan'la birlikte artık A takım kadrosuna da girdi.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları'nın geleceği olan Filenin Prensesleri'nde yer alıyor. U18 Milli Takımımızın yeni yetişen yıldızlarından biri.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 6
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U18 Milli Takımımız, Letonya ve Litvanya'nın evsahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 7
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Prensesler, son olarak dün akşam Polonya ile karşı karşıya geldi. Rakibini yenerek 3. maçta 3. galibiyetini aldı.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 8
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Kızlarımız yine süper oynadı. Aylin Uysalcan 15 sayıyla en skorer isim olurken, Ezel Balık 11 sayıyla onu izledi.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 9
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Maça damga vuran Selin, bir kez daha Avrupa'yı büyüledi. Selin, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı - Fotoğraf: 10
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Filenin Sultanları'nın geleceği emin ellerde. Filenin Prensesleri büyülüyor, kızlarımız gümbür gümbür geliyor.

Filenin Sultanları Voleybol Milli Takım Avrupa
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