Daha 17: Selin sen neymişsin! Karşınızda Cansu'nun veliahtı
Filenin Sultanları'nın yıldız pasörü Cansu Özbay'ın pasörü Selin Yener geliyor. Selin, Avrupa'yı büyüledi, son maçın yıldızı seçildi.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın yıldız pasörü Cansu Özbay, 29 yaşında. 1.82 boyundaki Cansu, Türk voleyboluna adını altın harflerle yazdırdı.
A Milli Takımımızın başarılarında büyük pay sahibi olan Cansu, VakıfBank'ın geçen sezonu 3 kupayla kapatmasında da büyük rol oynadı.
Cansu'nun veliahtı da ortaya çıktı: Selin Yener. Daha yeni 17 yaşına giren Selin Yener de Cansu ablası gibi VakıfBank'ta.
VakıfBank'ın altyapısından yetişen 1.83 boyundaki Selin Yener, Aylin Uysalcan'la birlikte artık A takım kadrosuna da girdi.
Filenin Sultanları'nın geleceği olan Filenin Prensesleri'nde yer alıyor. U18 Milli Takımımızın yeni yetişen yıldızlarından biri.
U18 Milli Takımımız, Letonya ve Litvanya'nın evsahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor.
Prensesler, son olarak dün akşam Polonya ile karşı karşıya geldi. Rakibini yenerek 3. maçta 3. galibiyetini aldı.
Kızlarımız yine süper oynadı. Aylin Uysalcan 15 sayıyla en skorer isim olurken, Ezel Balık 11 sayıyla onu izledi.
Maça damga vuran Selin, bir kez daha Avrupa'yı büyüledi. Selin, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.
Filenin Sultanları'nın geleceği emin ellerde. Filenin Prensesleri büyülüyor, kızlarımız gümbür gümbür geliyor.