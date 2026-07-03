Ankara'nın göbeğinde kuşlar suda serinlerken sincaplar çekirdek çitliyor
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı, geniş yeşil alanları ve zengin canlı çeşitliliğiyle sincaplardan saka kuşlarına, sokak kedilerinden sığırcıklara kadar onlarca türe ev sahipliği yapıyor.
Seğmenler Parkı, Çankaya ilçesinin en işlek bölgelerinden birinde başkentlilerin doğayla buluştuğu önemli rekreasyon alanları arasında yer alıyor.
Park, geniş yeşil alanları ve zengin bitki örtüsüyle Ankara'nın beton dokusunun ortasında doğal bir yaşam koridoru oluşturuyor.
Parkın en sevilen sakinleri olan sincaplar, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarından çıkarak ağaç dallarında yiyecek arayışına girdi.
Ağaçtan ağaca atlayarak hareket eden sincaplar, dalların arasında dolaşırken ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği canlılar arasında bulunuyor.
Sincaplar besinlerini genellikle fındık, ceviz ve meşe palamudu gibi sert kabuklu meyvelerde buluyor ve kış için toprak altına gömerek depolama yapıyor. [EKLEME]
Bir sincap tek bir sezonda binlerce gıda deposu oluşturabiliyor ancak gömdüğü yerlerin bir kısmını unutarak istemeden ağaç fidanı yetiştirmiş oluyor.
Baharın gelişiyle birlikte parkta ev serçesi, saka kuşu ve sığırcık gibi farklı kuş türleri yoğun şekilde gözlemleniyor.
Kuşlar, park içerisindeki su birikintilerinde serinleyip beslenerek sıcak havalarda su ihtiyaçlarını karşılıyor.
Parlak sarı kanat bantlarıyla tanınan saka kuşları, özellikle diken ve kırkbaş otu tohumlarıyla beslenen ince gagalı ötücü kuşlardır.
Sığırcıklar büyük sürüler halinde uçarak gökyüzünde koordineli ve hipnotik hareket desenleri oluşturabiliyor
Şehir kuşlarının en yaygın türü olan ev serçeleri, insanların yakınında yaşamaya uyum sağlamış olup yuvalarını bina çatılarından park ağaçlarına kadar her yere kurabiliyor.
Parkın çayırlık alanlarında ve ağaç kovuklarında farklı kuş türlerinin yuva kurduğu dönemler, doğa gözlemcileri için en verimli zamanlar olarak öne çıkıyor.
Parkta yaşayan sokak kedileri, yeşil alanların ve yürüyüş yollarının çevresinde dinlenerek ziyaretçilerle sıcak bir ilişki kuruyor.
Kediler güneşli saatlerde çim alanlarına uzanarak dinlenirken akşam saatlerinde park içindeki hareket yoğunluğunun azalmasıyla birlikte daha aktif hale geliyor.
Türkiye'nin kentsel alanlarındaki sokak kedileri, belediyeler ve gönüllüler tarafından kurulan besleme istasyonlarıyla düzenli olarak destekleniyor.
Sincaplar, kediler ve kuşların aynı parkta bir arada yaşaması, Seğmenler Parkı'nın kent içi biyoçeşitlilik açısından taşıdığı değeri gözler önüne seriyor.
Parkın sık ağaçlıklı bölümleri özellikle yaz aylarında doğal gölgelik oluşturarak hem insanlara hem de hayvanlara serinleme alanı sağlıyor.
Çankaya sakinleri parkı sabah yürüyüşünden akşam pikniğine kadar günün her saatinde yoğun şekilde kullanıyor.
Parkın içinden geçen yürüyüş yolları, spor yapanlarla doğa gözlemcilerini aynı güzergahta buluşturuyor.
Kent merkezindeki yeşil alanlar, kuşlar için kritik göç koridorları ve beslenme durakları işlevi görüyor.
Uzmanlar, kentsel yeşil alanların sadece rekreasyon değil aynı zamanda hava kalitesi, ısı adası etkisinin azaltılması ve canlı çeşitliliğinin korunması açısından da hayati önem taşıdığını vurguluyor.
Seğmenler Parkı, sincapların daldan dala atladığı, kuşların su birikintilerinde serinlediği ve kedilerin çimlerde uzandığı haliyle Ankara'nın en canlı doğa köşelerinden biri olmayı sürdürüyor.
(AA)