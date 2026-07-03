Evrim Alasya'nın bikinili pozlarına beğeni yağdı: O detay dikkatlerden kaçmadı!
Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Ünlü oyuncunun bikinili tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken, fit görünümü de dikkat çekti.
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü sanatçının sahil kenarından paylaştığı bikinili pozlarına beğeni yağdı.
Güneşin Kızları, Akrep, Kırmızı Oda, Kızılcık Şerbeti gibi başarılı projelerle geniş hayran kitlesine ulaşan Evrim Alasya tatil yapmak için rotasını Altınoluk’a çevirdi.
Instagram‘da 503 bin takipçisi olan başarılı oyuncu son dönemlerde Kızılcık Şerbeti‘nde sergilediği oyunculuk performansıyla konuşuluyor. Dizide yaşanan ayrılıkların ardından Evrim Alasya’nın yeni sezona devam edip etmeyeceğine yönelik iddialarda gündeme gelmişti.
Alasya ise söz konusu iddiaları suskunlukla karşıladı. Sezon finalinin ardından tam gaz yaz tatiline devam eden ünlü oyuncunun sahil kenarından paylaştığı pozlar büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu tatilinden peş peşe renkli kareler paylaştı.
Evrim Alasya’nın 46 yaşında olmasına rağmen deyim yerindeyse genç kızlara taş çıkaran fiziğini nasıl koruduğu da merak ediliyor.
Oyuncunun tatil paylaşımlarının altına fiziğiyle ilgili de çok sayıda yorum geldi.
Alasya'nın paylaştığı fotoğraflarda makyajsız doğal bir görünüm tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.