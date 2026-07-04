Özgür Özel'e Zonguldak'ta miting gibi karşılama! Binlerce insan caddeyi kapattı

Özel and olsun ki diyerek, AKP'nin 'kara düzenini' alaşağı edeceklerini ve halkın düzenini getireceklerini söyledi. Bu yolda birlikte yürüyecek miyiz? diye halka soran Özel, Zonguldak'tan yola çıkıp halkın iktidarında buluşacaklarını söyledi. Özel sözlerini 'İyi ki varsınız' diyerek noktaladı.

Özel, Sibel Mazrek aracılığı ile Serhan Asker'e selam söyledi. Asker'in kendisini de Edirne'deki güreş etkinliğine davet ettiğini ancak programı nedeni ile gidemediğini ifade edip Görkemli Hatıralar ve izleyicilerine selam yolladı.