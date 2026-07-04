Özgür Özel'e Zonguldak'ta miting gibi karşılama! Binlerce insan caddeyi kapattı
Butlan kararının ardından 'bize bina ve otobüs gerekmez' diyerek yol haritası için sahaya inen CHP lideri Özgür Özel bugün Zonguldak'ta esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Özel binlerce insan eşliğinde zorlukla yürüdü.
21 Mayıs tarihinde verilen tartışmalı butlan kararının ardından parti içi mücadelelerini başlattıklarını duyuran Özel, vatandaşın yeni parti taleplerine de sahada yanıt veriyor. Butlan kararının ardından başlattığı kent ziyaretlerine aralıksız devam eden Özel, dün Kastamonu'yu sokak sokak gezmesinin ardından bugün de Zonguldak'a geldi. Özel madenci anıtında bulşma yapmasının ardından Gazipaşa Caddesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
DÜN YENİ PARTİ ÇAĞRISINA YANIT VERMİŞTİ
Dün Kastamonu'yu sokak sokak gezen CHP Lideri Özel, "Yeni parti kurun" çağrısı yapan vatandaşa "İnşallah partimizi geri alırız, öbür türlü başka bir aksilik olursa da o zaman ayrı konuşuruz." sözleri ile yanıt vermişti.
Özel'in Zonguldak ziyaretinden öne çıkanları şu şekilde oldu:
GÖRKEMLİ HATIRALAR'A SELAM YOLLADI
Özel and olsun ki diyerek, AKP'nin 'kara düzenini' alaşağı edeceklerini ve halkın düzenini getireceklerini söyledi. Bu yolda birlikte yürüyecek miyiz? diye halka soran Özel, Zonguldak'tan yola çıkıp halkın iktidarında buluşacaklarını söyledi. Özel sözlerini 'İyi ki varsınız' diyerek noktaladı.
Özel, Sibel Mazrek aracılığı ile Serhan Asker'e selam söyledi. Asker'in kendisini de Edirne'deki güreş etkinliğine davet ettiğini ancak programı nedeni ile gidemediğini ifade edip Görkemli Hatıralar ve izleyicilerine selam yolladı.
"ESKİMİŞ SİYASETİ GERİDE BIRAKTIK"
"Ne zamanki polisi CHP'ye soktular, partiden seçilmişleri atttılar. O gün o binadan çıkıp eskimiş siyasetyi geride bıraktık. Bu yeni bir yürüyüş, yeniyi kuran bir yürüyüştür. Emekli, çiftçi ve köylünün yürüyüşüdür."
Özel, kendilerine bina lazım olmadığını, 47 yıl sonra birinci parti olmalarını milletin içerisinde olarak başardıklarını söyledi.
BU SEFER ALTIMIZDA BANK VAR: BU BANK BİZE YETER
Özel, bankın üzerinde olduğunu, sokağa çıkamamak yerine bankın üstüne olup halkın içinde olacaklarını söyledi.
"SİZE SÖZ VERİYORUM"
Özel, geriye dönüşün olmadığını, iktidar olacaklarının sözünü verdi. Özel, gemiyi güvenli limana çekmek değil menzile ulaştırmanın boynunun borcu olduğunu söyledi.
BUNDAN SONRA...
Özel bundan sonra ev hanımlarının umudunun kendi iktidarlarında olduğunu, ev hanımlarının kendi iktidarlarında sosyal güvenceye olacağını söyledi. Özel aynı konuşmada gençlerin de kendi iktidarlarından umudu olduğunu kaydetti.
"SON GENEL SEÇİMİ KENDİ HATALARIMIZLA KAYBETTİK"
Özel, son genel seçimi kendi hataları nedeni ile kaybettiklerini ve halkın suçu olmadığını ifade ederken, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasında 'Gemiyi güvenli limana götüreceğim' ifadelerine tepki gösterdi.
Kazandığı CHP kurultayına dair de konuşan Özel, 3 kişinin başlattığı 'Delege sokağın sesini dinle' sloganlarının partiyi değiştirdiğini ifade etti. Göreve gelmesinden 5 ay sonra iddialı çıkış yaptığını, tıpkı Ecevit gibi zafer kazanacağını aksi takdirde görevi bırakacağı sözlerini hatırlattı.
Özel verdiği sözü tuttuklarını, Erdoğan'ın bundan rahatsızlık duyduğunu ve bu yüzden hedef olduklarını söyledi. Özel, kendilerine darbe yapıldığını ve sonuna kadar direneceklerini söyledi.
KILIÇDAROĞLU SLOGANLARINA: O SLOGANI İSTEMİYORUM
Gazipaşa Caddesi'nde güçülükle yürüyen Özel, daha sonra halka seslenişinde Zonguldak'ta olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Yerel seçimlerden önce belediye başkanlarını kendilerine emanet ettiğini kaydeden Özel, seçimlerde Zonguldak'a yakışan belediye başkanı ile beraber 12 başkanı seçtikleri için teşekkür etti.
KILIÇDAROĞLU SLOGANLARINA: O SLOGANI İSTEMİYORUM
Özel konuşurken, butlan kararından sonra sık sık atılan 'Hain Kemal' sloganı atılınca Özel'den tepki geldi. O sloganı istemediğini söyleyen Özel, öfkeyi anladığını ancak bu şekilde slogan atılmamasını istedi.
'İKTİDAR' VE 'KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA' SLOGANGALARI ATILDI
Özel yürürken arkasında binlerce kişi eşlik etti. Cadde tamamen kapandı. Vatandaşlar 'İktidar' ve 'Kurtuluş yok tek başında: Ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atıldı.
SELAMLAŞTIĞI İNSANLARA AYNI SORU: YOL DOĞRU MU?
Özel yoğun ilgi arasında güçlükle ilerledi. Tokalaştığı vatandaşlara 'Yol doğru mu?' diye soran Özel'e büyük destek verildiği görüldü.
MİTİNG GİBİ KARŞILAMA
Özel Madenciler Anıtı'nın önüne geldi. Vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atıldı. Özel atılan sloganlara tepki gösterip vatandaşlardan başka slogan atmalarını istedi.