Aziz Yıldırım Galatasaray'a ilk golünü attı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hem şampiyonluk hedefine yönelik takviyeler yapıyor hem de geleceğe yatırım niteliğinde altyapı transferlerini sürdürüyor Aziz Yıldırım'ın başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısından dikkat çeken bir ismi kadrosuna kattı. Fenerbahçe büyük yetenek Yiğit Çolak ile anlaştı.

YİĞİT ÇOLAK KİMDİR?

2008 doğumlu Yiğit Çolak, sol kanatta görev yapan genç bir futbolcu. Galatasaray'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı kulübün U19 takımında forma giydi ve hem U19 Elit A Ligi hem de UEFA Gençlik Ligi maçlarında sahaya çıktı. Hızı, bire bir mücadelelerdeki etkinliği ve hücum yönündeki üretkenliğiyle yaş grubunda öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcu, kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye U17 Milli Takımı formasını da giymiş bir geçmişe sahip.

ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZA BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Yiğit Çolak ile prensipte anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe katılması öngörülüyor. Transferin resmi açıklamasının ise idari işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

RAKİPTEN TRANSFER GELENEĞİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin son dönemde Galatasaray altyapısından oyuncu transfer etmesi bu sezona özgü bir hareket değil. Daha önce Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye imza atan Çağrı Balta ile Yiğit Çolak'ın geçtiğimiz ay birlikte antrenman yaptıklarına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, bu görüntüler transfer sürecine dair ilk sinyaller olarak yorumlanmıştı.

YILDIRIM'IN ALTYAPI STRATEJİSİ

Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, son yıllarda genç ve gelecek vadeden isimleri erken yaşta kadrosuna katma politikasını benimsemiş durumda. Yiğit Çolak transferi de bu stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor.