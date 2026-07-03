Meteoroloji il il saat saat açıkladı: Hafta sonu kopacak fırtına ve sağanak yağışın fragmanı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz hava durumu tahminini yayımladı. Gün içinde Trakya, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hafta sonu yurt genelinde etkisini artıracak yağışlı sistemin ve fırtınanın ön gösterimi sınırlı alanda yaşanacak.

METEOROLOJİ İL İL SAAT SAAT AÇIKLADI

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Öğle saatlerinden itibaren yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini göstermesi beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda Yozgat, Sivas ve Tokat çevrelerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Bayburt, Artvin ve Ağrı çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Akşam saatlerinde ise yağışlar ağırlıklı olarak Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU KOPACAK FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞIN FRAGMANI OLACAK

Bugün görülecek yerel yağışlar, hafta sonu etkisini artıracak yağışlı hava ve fırtınanın fragmanı olacak.

Meteoroloji'nin 7 günlük tahminlerine göre hafta sonundan itibaren özellikle batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklarda kademeli düşüş bekleniyor. Cumartesi günü Marmara'nın büyük bölümü ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Pazar günü yağışlı sistem daha da genişleyerek Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun önemli bölümüne yayılacak. Marmara ve Ege'de hızı 60 kilometreye kadar fırtına görülecek.

Yeni haftanın ilk günlerinde de birçok bölgede gök gürültülü sağanakların devam etmesi beklenirken, Meteoroloji batı bölgelerinde sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren biraz azalacağını, buna karşın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceğini bildirdi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BARTIN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinde doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.