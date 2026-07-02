Galatasaray'ı bıraktı Amedspor'la anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum kampında teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Amedspor, yeni bir transfere imza attı.

Daha önce Ermal Krasniqi, David Bates ve Rayan Raveloson'ı renklerine katan Amedspor, bu kez de Galatasaray'ın genç oyuncusuyla anlaştı.

Amidahaber'den İlyas Akengin'in haberine göre; Galatasaray'ın altyapısında yer alan 19 yaşındaki Berk Kızıldemir, takımın kamp yaptığı Erzurum'a gitti.



Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak olan Berk Kızıldemir, ardından kampa katılacak.

BAŞKAN EREN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Amedspor Başkanı Nahit Eren, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eren, şunları söyledi:

"Hocamız öncelikle geçen sezondan kadromuzda yer alan ve sözleşmesi devam eden futbolcularımızla çalışma yapacak. Yeni transferlerimiz de kampta olacak. Bu süreçte hocamız hangi futbolcularla yola devam edileceğine ilişkin raporunu hazırlayacak. Transferlerin yüzde 100 başarılı olması herkesin beklentisi ama biz bu riski en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Ligin başlamasına yaklaşık 45 gün var. Takım uyumunun erken oluşmasının önemini biliyoruz. Bir an önce transferleri tamamlamak istiyoruz ancak yanlış ya da eksik transfer yapmamak için çok dikkatli davranıyoruz.

Şu ana kadar sözleşme imzaladığımız futbolcular var. Prensipte anlaştığımız ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasını beklediğimiz futbolcularımız da bulunuyor. Temas halinde olduğumuz bazı oyuncular halen ülkeleriyle Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından transferler daha net şekillenecek. Biraz bu konuda taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz. Amedspor'a yakışır, oyun kalitesini artıracak yıldız transferlerimiz de olacaktır."