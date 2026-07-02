Türkiye'nin en özel balı için nöbet başladı: Üretimi sınırlı, emeği devasa

Sakarya'nın 900 rakımlı Çam Dağı'nda ayı tehdidi ve değişken iklimle mücadele eden yaklaşık 80 arıcı, coğrafi işaret tescilli Kocaali Çam Dağı Kestane Balı'nın hasadı için kovanlarını orman alanlarına yerleştirdi. Üç hafta sürmesi beklenen bal akımı mevsimi başladı.

Hendek ile Kocaali ilçeleri arasındaki ormanlık alanlara yerleşen arıcılar, coğrafi işaret tescilli kestane balı üretiminin hazırlıklarını tamamladı. Ferizli, Kaynarca, Karasu ve çevre illerden Çam Dağı'na ulaşan üreticiler, Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği noktalara kovanlarını kurdu.

GÜÇLÜ KOLONİ OLMADAN KESTANE BALI OLMAZ

Uzun yıllardır arıcılık yapan sınıf öğretmeni Adem Kum, kestane balı üretiminin diğer türlere kıyasla çok daha fazla emek istediğini vurguluyor. İlkbahardaki olumsuz hava koşullarının süreci sekteye uğrattığını belirten Kum, kestane çiçeklerinin son günlerde tam açıldığını ve bal akımının başladığını kaydetti.

Karniyol ve Kafkas ırkı arıların kestane balı üretiminde daha verimli olduğunu anlatan Kum, koloninin gücünün belirleyici olduğunu söyledi: "Güçlü koloniniz varsa kestanede bal yapmama ihtimali yoktur ama zayıf kolonilerle kestaneye girerseniz istediğiniz verimi alamazsınız. Kestane balı, yayla balına ya da ayçiçeği balına benzemez. Özellikle Karniyol ve Kafkas ırkı arılar kestanede daha başarılı oluyor."

SEVGİ İŞİ

Arıcılığın salt ekonomik bir hesaba indirgenemeyeceğini vurgulayan Kum, bu işin sevmeden yürütülemeyeceğini söyledi: "Çocukluk yıllarımdan bu yana arıcılık yapıyorum. Benim için arıcılık sadece bal üretmek değil, bir yaşam biçimi. Çok param da olsa yine arıcılık yaparım çünkü bu iş önce sevgi işi."

AYIDAN KOVANINI ELEKTRİKLİ ÇİTLE KORUYOR

Babasından öğrendiği mesleği sürdüren Fatih Cinbat da arıcılığı ticari kaygılardan çok doğayla iç içe yaşamanın bir parçası olarak nitelendiriyor. Kovanların dağa taşınması ve yaban hayvanlarının oluşturduğu tehlikeleri üretimin en ağır yükü sayan Cinbat, bölgedeki yoğun ayı popülasyonu nedeniyle kovanlarını elektrikli çitle koruma altına aldıklarını belirtti.

KOVAN BAŞINA 6-7 KİLOGRAM BAL ÜRETİLİYOR

Cinbat, tescilli Çam Dağı kestane balının üretiminin sınırlı tutulduğunu ve kovan başına ortalama 6-7 kilogram ürün alındığını, 10 kilogramın ise oldukça istisnai bir verim sayıldığını aktardı.

Cinbat sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazıları bu işe sadece para kazanmak için başlıyor. Kovanın maliyetini hesaplayıp hemen yüksek kazanç bekliyor ama kestane balı öyle değil. Çam Dağı kestane balı zaten tescilli ve üretimi sınırlı. Kovan başına ortalama 6-7 kilogram bal alınabiliyor. 10 kilogram oldukça istisnai bir verimdir. Bu yüzden sadece maddi kazanç düşüncesiyle başlayanlar genellikle ilk yıldan sonra bırakıyor."

(AA)