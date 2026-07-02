Yurt dışından telefon getirmede yeni dönem: IMEI yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin çeşitli maddelerde değişiklik yapıldı. Düzenleme kapsamında yönetmelikte yer alan "ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma ve kısa mesaj başlatma" ifadesi "ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma" olarak değiştirilirken, "kısa mesaj başlatma" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. "Başvuru mercii" tanımı da e-Devlet Kapısı şeklinde yeniden düzenlendi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Yönetmelikle, Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanındığı belirlenen Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahiplerine ilişkin kayıt işlemleri yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu kişiler, kendilerine verilen kimlik kartının geçerli olduğu süre boyunca Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ'de belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet Kapısı üzerinden cihaz kayıt başvurusu yapabilecek.

DİPLOMATİK PERSONEL İÇİN BEYAZ LİSTE VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu kişilere ait cihazların IMEI numaraları, kimlik kartının geçerlilik süresi boyunca beyaz listeye alınacak. Kimlik kartının süresinin dolmasının ardından ise cihazlar 120 günlük kullanım süresinin sonunda siyah listeye alınacak. Yönetmeliğe eklenen hükümle, diplomatik kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren ilgili kişilerin cihazlarının elektronik haberleşme bağlantısının 120 gün içinde sonlandırılması da düzenlendi.

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN CİHAZLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde yer alan altıncı fıkra yürürlükten kaldırıldı. Aynı maddenin yedinci fıkrasında geçen "Cihaza" ibaresi "Yolcu beraberinde getirilen cihaza" olarak değiştirildi. Dokuzuncu fıkradaki "kurum, kuruluş ve abone kayıt merkezinden" ifadesi ise "kurum ve kuruluşlardan" şeklinde güncellendi.

SİYAH LİSTEYE ALINAN CİHAZLAR İÇİN İŞLETMECİLERE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğin 19/A maddesinde yapılan değişiklikle, elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan bir cihazın bir abone numarasıyla yeniden kullanılmak istenmesi halinde, işletmecilerin cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanma talebini ilgili abone numarasıyla birlikte derhal BTK'ye bildirmesi zorunlu hale getirildi. Öte yandan, yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırıldı.