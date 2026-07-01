Son dakika | CHP'nin kurultay ceza davası başladı! Adem Soytekin de dinlenecek

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik yargı süreci devam ediyor.

BUTLAN KARARININ ARDINDAN İLK DURUŞMA

Bugün 6'ncı duruşması görülecek olan ceza davası istinafın butlan kararının ardından ilk duruşma olması ile dikkat çekiyor.

BUGÜN DE KARAR ÇIKMASI BEKLENMİYOR

Mahkemeden bugün de karar çıkması beklenmiyor. Davada İmamoğlu dahil sanıkların hepsi savunmalarını verdi. İmamoğlu tutuklu olduğu gerekçesi ile savunmasını SEGBİS ile vermişti. Geçen duruşmada rahatsızlanan Özge Nama'nın bugün tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

ADEM SOYTEKİN'İN DİNLENİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz duruşmada savcı, İBB Davası'nda 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye olan Adem Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etmişti. Soytekin bugün kendisine söz hakkı verilmesi halinde SEGBİS ile savunmasını verecek.

SAVCI HENÜZ MÜTALAASINI VERMEDİ

Tanıkların da beyanlarını sunmasının ardından savcının mütalaasını hazırlaması bekleniyor.

İMAMOĞLU DAHİL 12 İSME CEZA İSTENİYOR

Daha önce 5 defa ertelenen davada hali hazırda İBB soruşturması nedeni ile tutuklu bulunan ve Silivri'de olan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, butlan sonrasında CHP'den istifa eden Cemil Tugay, İstanbul'un seçilmiş İl Başkanı Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın ve tutuklu belediye başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu toplam 12 isim için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BUTLANLA GELEN KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATINDA

Daha önce 5 defa ertelenen kurultay ceza davası sürerken başka bir yargılama konusu olan butlan davası için istinaf mahkemesi karar vermiş, Kılıçdaroğlu yargı kararı ile CHP'nin başına getirilmişti. Kılıçdaroğlu bu dosyada "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.