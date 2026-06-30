Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki son ankette fark uçtu

Veri analisti Murat Kızılboğa tarafından sosyal medya hesabından yapılan son anket dikkat çekti. Kızılboğa'nın aktardıklarına göre Haziran ayında yapılan saha bulgu araştırmalarında Erdoğan ile İmamoğlu arasında geçecek bir ikinci tur seçim maratonunda İmamoğlu farkla kazanıyor.

FARK İMAMOĞLU LEHİNE 11.6 PUAN

29 Haziran tarihli araştırmasını paylaşan Kızılboğa, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi Projeksiyonu (Erdoğan – İmamoğlu – Yavaş – Erbakan)" sonucuna göre İmamoğlu yüzde 55,8 ile birinci olurken Erdoğan'ın oyu yüzde 44,2 oranında kaldı.

MANSUR YAVAŞ DA ÖNDE

Araştırmada ikinci tura kalmaları halinde Yavaş ile Erdoğan tercihi de incelendi. Kızılboğa'nın paylaşımına göre Erdoğan ile Mansur Yavaş ikinci turda karşı karşıya kalırsa 5.4 puan ile Yavaş seçimi kazanıyor.

BİRİNCİ TUR TAHMİNİNDE SONUÇ NE?

Aynı araştırmada ilk turda 4 adaylı bir yarışın da sonuçları paylaşıldı. Burada Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Fatih Erbakan yarıştırıldı. Buradaki sonuçlara göre kimse ilk turda doğrudan seçilemiyor. Sonuçlar ise şu şekilde: