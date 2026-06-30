İBB davasında 59. gün! Savunma sırası Murat Ongun'da

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 59. günü Silivri'de başlayacak.

"EKREM BEY HAZIR MISINIZ?"

Duruşmanın 58. gününde Gürkan Akgün'ün avukatları Selin Gönül, Erhan Yılmaz ve Akçay Taşçı savunma yaptı. Dünkü duruşmanın sonunda Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'na savunma için "Ekrem bey, hazır mısınız?" diye sordu. İmamoğlu, "Her zaman" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun avukatları ise daha sonra savunma yapacaklarını belirtti.

SAVUNMA SIRASI ONGUN'DA

Bugün Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un savunması dinlenecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 59. gününde yaşananları anbean aktarıyor...