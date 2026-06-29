Mato Grosso eyaletinin Nobres ilçesinde bir eyalet parkı içinde yer alan Gruta da Lagoa Azul (Mavi Göl Mağarası), 2002 yılında korumasız ve düzensiz kullanımın yarattığı çevre tahribatı nedeniyle Ibama (Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü) tarafından ziyarete kapatılmıştı. Aradan geçen 23 yılın ardından mağara, 2026 sonunda yeniden turizme açılmaya hazırlanıyor.

KAÇAK ZİYARETLER 23 YIL BOYUNCA SÜRDÜ

Mağara kağıt üzerinde kapalı olsa da 23 yıl boyunca kaçak rehberler ve turistler tarafından yasa dışı olarak ziyaret edilmeye devam etti. Kontrolsüz gizli turizm hem doğal yapıya zarar verdi hem de ciddi güvenlik açıkları doğurdu. Bu durum yetkilileri kalıcı ve yasal bir çözüm bulmaya zorladı.

Bir yılı aşkın süren çalışma ve toplantıların ardından Nobres Belediyesi ile Mato Grosso hükümeti arasında Nisan 2025'te kullanım anlaşması imzalandı. Mato Grosso Çevre Bakanı Mauren Lazzaretti, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve alanın işletme imtiyaz sürecinin 2026 sonuna kadar nihayete erdirilmesinin planlandığını belirtti.

'BREZİLYA'NIN BONİTO'SU' OLACAK

Yoğun mavi suları ve nadir su altı manzarasıyla dikkat çeken mağara, Mato Grosso do Sul eyaletindeki dünyaca ünlü Bonito bölgesiyle kıyaslanıyor.

Yeni dönemde alana restoranlar ve büfeler kurulması, doğaya zarar vermeyecek şekilde organize ve kontrollü bir eko-turizm modeli uygulanması planlanıyor.

Açılış tarihi çevre lisanslama süreçlerinin ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak kesinleşecek.