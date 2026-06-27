Van Gölü kıyısında inanılmaz savaş: Bir ucunu martı, öbür ucunu yılan kaptı
Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinin zorlu üreme göçü sürerken, Edremit kıyılarında nadir bir av mücadelesi kameraya yansıdı. Bir martı, su yılanının ağzındaki balığı kapmak için defalarca suya dalarak avı çalmayı başardı.
Her yıl üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü devam ediyor.
Suyun akışının tersine yüzerek üreme alanlarına ulaşmaya çalışan inci kefalleri, bu zorlu yolculukta akıntıya karşı mücadele ederken birçok yaban hayvanı için de besin kaynağı oluşturuyor.
İnci kefallerinin yoğun olduğu bölgelere akın eden martılar ve akarsulardaki avcı hayvanlar, göç boyunca avlayabildikleri balıklarla besleniyor.
Van'ın Edremit ilçesi kıyısında ise bir yılan, göç halindeki inci kefallerinden birini yakaladı.
Yılanın avını fark eden bir martı balığı kapmak için harekete geçti ve suya defalarca dalarak yılanla mücadeleye girişti.
Fotoğraflanan çarpıcı anlarda martının ısrarla yılanın ağzındaki inci kefaline saldırdığı görüldü.
Uzun süren mücadelenin sonunda martı, yılanın yakaladığı balığı kaparak uzaklaştı.
Doğanın bu zorlu rekabeti, inci kefallerinin göç döneminde Van Gölü havzasında sıkça yaşanan av zincirinin çarpıcı bir örneği olarak kayda geçti.
Göç süresince yüzlerce kilometre yol kat eden inci kefalleri, hem akıntıya hem de martı, yılan ve yırtıcı kuşlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor.
(AA)