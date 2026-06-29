Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kaçıncı tamamladığı belli oldu: FIFA yine de yolladı
A Milli Takım, iddialı gittiği Dünya Kupası'ndan gruplardan çıkamadan elendi. Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kaçıncı tamamladığı belli oldu. FIFA yine de para yolladı.
Dünya Kupası'ndan umutluyduk. Ülke olarak en azından çeyrek final oynamaylı bekliyorduk.
Ancak A Milli Takım, çok iddialı gittiği Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hedefi final olarak açıklamıştı. Milli takım gruplardan bile çıkamadan elendi.
Türkiye, Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. Grubun favorisi olarak gösteriliyordu.
Ancak çıktığı ilk maçta Avustralya karşısında hayal kırıklığı yarattı. Milli takım, rakibine 2-0 yenildi.
Paraguay maçı da yenilgiyle tamamlandı. A Milli Takım rakibine tek golle mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti.
A Milli Takım, son maçında gruptan çıkmayı garantilemiş olan ABD'nin karşısına çıktı. 3-2 kazandı. ABD zaten son 32'ye katılmıştı, milli takım ise zaten elenmişti.
Final oynamayı hedeflerken gruptan bile çıkmadan eve döndüğümüz Dünya Kupası'nı kaçındı olarak bitirdiğimiz belli oldu.
Grup maçlarına göre yapılan puan durumuna göre Türkiye, 48 takım arasında 35. sırada kaldı.
FIFA'dan hazırlıklar için 2.5 milyon dolar alan TFF, turnuvaya katılım parası olarak da 10 milyon dolar daha kazandı. Türkiye, Dünya Kupası'ndan toplan 12.5 milyon dolar elde etmiş oldu.