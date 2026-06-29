Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kaçıncı tamamladığı belli oldu: FIFA yine de yolladı

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Grup maçlarına göre yapılan puan durumuna göre Türkiye, 48 takım arasında 35. sırada kaldı.

FIFA'dan hazırlıklar için 2.5 milyon dolar alan TFF, turnuvaya katılım parası olarak da 10 milyon dolar daha kazandı. Türkiye, Dünya Kupası'ndan toplan 12.5 milyon dolar elde etmiş oldu.