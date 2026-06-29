Son dakika | Özgür Özel İzmir'e geldi! Yoğun ilgiden adım atamadı

Partisindeki gelişmelere ve iktidarın tutumuna değinen Özel, vefat eden sanatçı Kadir İnanır'ı anarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin, dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle; bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız."

İSTANBUL İL BAŞKANIYLA YAPILAN GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI

Özel, Kadir İnanır ile hastane sürecinde yaşadığı bir diyaloğu ve İstanbul'daki siyasi operasyonlara karşı tutumlarını şu sözlerle aktardı:

"Kadir abiyi ziyaret etmiştim hasta yatağında, daha doğrusu tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinde bir hastanenin üst katında, orada da konuşmuştuk... Her mitingi izliyorum diyordu, güzel dileklerini iletiyordu. O gün ona demiştim; bizim İstanbul İl Başkanıyla birlikte, İstanbul'un ilçelerine operasyon yapıp elimizden almak istediklerinde biz böyle diyorduk, 'biz bu oyunu bozarız' diye. Kendisinin de çok hoşuna gitmişti. Böyle bir günde, onu defnettiğimiz günde de bir kez daha hem Kadir İnanır'a hem bütün oyunları bozan Tatar Ramazanlara selam olsun."

"KOCAOĞLU VE SOYER'E SELAM OLSUN"

Bayındır'ın seçim geçmişini ve tarımsal önemini vurgulayan Özel, eski ve yeni belediye başkanlarına teşekkür etti:

"Bayındır benim yakından takip ettiğim bir ilçe. Seçim kazandığımız, kazandığımız seçimde gelip çalıştığım, seçim kaybettiğimiz, sonra Davut Başkan'la birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır çiçekçiliğin, çiçeğin başkenti. Özellikle burada, geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu selamlamak lazım verdiği desteklerle. Tunç Soyer'i selamlamak lazım... Ve her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım."

"TÜRKİYE'NİN ÇIKIŞI KOOPERATİFÇİLİKTE"

Kendi eczacılık geçmişinden örnek veren Özel, 17 kişiyle kurulan kooperatifin 400 üyeye ulaşmasını kutlayarak kooperatifleşmenin önemini şu ifadelerle dile getirdi:

"Burada 17 kişinin kurduğu bir kooperatif 400 üyeye ulaştı. Başta İzmir'in belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, başka yerlerden yandaşlara, ondan bundan ihale ile çiçek almak yerine bütün çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar ve buradaki kooperatifi destekleyen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz belediyelerdeki bu sıkıntılar hızlı şekilde aşılacak. Ben eczanesine 22 yaşında üye olduğum Edak Ecza Kooperatifinden, sonra da Bursa Ecza Kooperatifinde bir pay varsa olmalı. Bir çöp satıyorsa kooperatif, çöpü kooperatif dışında başka bir yerden almayan, ömrü boyunca eczacı kooperatifliğini, oda başkanlığında, yöneticiliğinde desteklemiş, Türkiye'nin çıkışının kooperatifçilikte, özellikle de çiftçinin, köylünün kendi ürününü kendi değerlendirdiği, sattığı, buna hizmet eden aracı kooperatiflerde olduğunu ısrarla söylüyoruz."

"ÇİFTÇİNİN BÜTÜN FAİZLERİ SİLİNECEK, DESTEK 5 KAT ARTACAK"

Tarımsal kriz ve partisinin vaatlerini sıralayan Özel, girdi fiyatlarındaki artışa dikkat çekti:

"Biliyorsunuz bu sene girdi fiyatlarında inanılmaz artışlar var. Bunun için çiftçiler çok zor dönemler yaşıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesini, özellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerinin silinmesini, ana paranın 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak, AK Parti'nin yaptığı gibi binde iki değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak bugünkünün 5 katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz."

"AL ANANI GİT DİYEN DEĞİL, KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR DİYEN CUMHURBAŞKANI"

Özel, üzerinde konuştuğu paleti işaret ederek konuşmasını ve haftaya başlangıç mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Size söz veriyorum, söz veriyorum... Arkadaşlar dedi 'burada da kürsü yok, burada da kürsü palet.' Ama bir bankın üstünden, ama Gaziantep'teki gibi bir römorkun kasasından, ama böyle paletin üstünden konuşalım. Gün gelip iktidar partisinin genel başkanı olarak karşınıza çıktığımda şunu göreceksiniz: Bu ülkenin, bizim dönemimizde yöneten cumhurbaşkanı, sonuncusu gibi değil birincisi gibi. Yani çiftçiye 'al ananı da git' diyen değil, 'çiftçi milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Haftaya başlangıç önemli. Haftaya büyük binaların yüksek katlarında, salonlarda değil de böyle göz hizasında çiçek üretenlerle, çiçek üretenlerin her birisi de kendisi çiçek gibi olan Bayındır'ın güzel kadınlarıyla, emekçi kadınlarıyla başladık. Bu hafta bizi kimse tutamaz."