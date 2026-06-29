Son dakika | Özgür Özel İzmir'e geldi! Yoğun ilgiden adım atamadı
CHP Lideri Özgür Özel, İzmir mesaisine başladı. Bayındır'da kalabalıktan adım atmakta zorlanan Özel'i karşılayan vatandaşlar, seçilmiş genel başkana net bir destek mesajı verdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Partimizi geri alacağız" mesajı verdi.
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, beş ilçeyi kapsayan İzmir programına başladı. Bayındır ilçesindeki Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Bayçıkoop) ziyaretiyle sahaya inen Özel, alanı dolduran kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Burada bir konuşma yapan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mutlak butlan' sürecine yönelik "Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz" şeklindeki açıklamalarına "Recep Tayyip Erdoğan ve atadığı adalet bakanı bu işin tam göbeğindedir" sözleriyle yanıt verdi.
Özel, "En kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de birinci parti yapacağız." dedi.
Üreticilere seslenerek girdi fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Özel, tarım kredisi faizlerinin silinmesi, ÖTV'siz mazot ve tarımsal desteklerin beş kat artırılması vaatlerini sıraladı. Özel, "Çiftçiye 'al ananı da git' diyen değil, 'köylü milletin efendisidir' diyen bir Cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.
"BÖLÜNME PLANLARINA KARŞI ADIMIZ TATAR RAMAZAN"
Partisindeki gelişmelere ve iktidarın tutumuna değinen Özel, vefat eden sanatçı Kadir İnanır'ı anarak şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölünme planı yapanlara ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin, dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle; bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız."
İSTANBUL İL BAŞKANIYLA YAPILAN GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI
Özel, Kadir İnanır ile hastane sürecinde yaşadığı bir diyaloğu ve İstanbul'daki siyasi operasyonlara karşı tutumlarını şu sözlerle aktardı:
"Kadir abiyi ziyaret etmiştim hasta yatağında, daha doğrusu tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinde bir hastanenin üst katında, orada da konuşmuştuk... Her mitingi izliyorum diyordu, güzel dileklerini iletiyordu. O gün ona demiştim; bizim İstanbul İl Başkanıyla birlikte, İstanbul'un ilçelerine operasyon yapıp elimizden almak istediklerinde biz böyle diyorduk, 'biz bu oyunu bozarız' diye. Kendisinin de çok hoşuna gitmişti. Böyle bir günde, onu defnettiğimiz günde de bir kez daha hem Kadir İnanır'a hem bütün oyunları bozan Tatar Ramazanlara selam olsun."
"KOCAOĞLU VE SOYER'E SELAM OLSUN"
Bayındır'ın seçim geçmişini ve tarımsal önemini vurgulayan Özel, eski ve yeni belediye başkanlarına teşekkür etti:
"Bayındır benim yakından takip ettiğim bir ilçe. Seçim kazandığımız, kazandığımız seçimde gelip çalıştığım, seçim kaybettiğimiz, sonra Davut Başkan'la birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır çiçekçiliğin, çiçeğin başkenti. Özellikle burada, geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu selamlamak lazım verdiği desteklerle. Tunç Soyer'i selamlamak lazım... Ve her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım."
"TÜRKİYE'NİN ÇIKIŞI KOOPERATİFÇİLİKTE"
Kendi eczacılık geçmişinden örnek veren Özel, 17 kişiyle kurulan kooperatifin 400 üyeye ulaşmasını kutlayarak kooperatifleşmenin önemini şu ifadelerle dile getirdi:
"Burada 17 kişinin kurduğu bir kooperatif 400 üyeye ulaştı. Başta İzmir'in belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, başka yerlerden yandaşlara, ondan bundan ihale ile çiçek almak yerine bütün çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar ve buradaki kooperatifi destekleyen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz belediyelerdeki bu sıkıntılar hızlı şekilde aşılacak. Ben eczanesine 22 yaşında üye olduğum Edak Ecza Kooperatifinden, sonra da Bursa Ecza Kooperatifinde bir pay varsa olmalı. Bir çöp satıyorsa kooperatif, çöpü kooperatif dışında başka bir yerden almayan, ömrü boyunca eczacı kooperatifliğini, oda başkanlığında, yöneticiliğinde desteklemiş, Türkiye'nin çıkışının kooperatifçilikte, özellikle de çiftçinin, köylünün kendi ürününü kendi değerlendirdiği, sattığı, buna hizmet eden aracı kooperatiflerde olduğunu ısrarla söylüyoruz."
"ÇİFTÇİNİN BÜTÜN FAİZLERİ SİLİNECEK, DESTEK 5 KAT ARTACAK"
Tarımsal kriz ve partisinin vaatlerini sıralayan Özel, girdi fiyatlarındaki artışa dikkat çekti:
"Biliyorsunuz bu sene girdi fiyatlarında inanılmaz artışlar var. Bunun için çiftçiler çok zor dönemler yaşıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesini, özellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerinin silinmesini, ana paranın 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak, AK Parti'nin yaptığı gibi binde iki değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak bugünkünün 5 katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz."
"AL ANANI GİT DİYEN DEĞİL, KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR DİYEN CUMHURBAŞKANI"
Özel, üzerinde konuştuğu paleti işaret ederek konuşmasını ve haftaya başlangıç mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Size söz veriyorum, söz veriyorum... Arkadaşlar dedi 'burada da kürsü yok, burada da kürsü palet.' Ama bir bankın üstünden, ama Gaziantep'teki gibi bir römorkun kasasından, ama böyle paletin üstünden konuşalım. Gün gelip iktidar partisinin genel başkanı olarak karşınıza çıktığımda şunu göreceksiniz: Bu ülkenin, bizim dönemimizde yöneten cumhurbaşkanı, sonuncusu gibi değil birincisi gibi. Yani çiftçiye 'al ananı da git' diyen değil, 'çiftçi milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Haftaya başlangıç önemli. Haftaya büyük binaların yüksek katlarında, salonlarda değil de böyle göz hizasında çiçek üretenlerle, çiçek üretenlerin her birisi de kendisi çiçek gibi olan Bayındır'ın güzel kadınlarıyla, emekçi kadınlarıyla başladık. Bu hafta bizi kimse tutamaz."
"PARTİMİZİ GERİ ALACAĞIZ"
Özgür Özel, "mutlak butlan" kararına yönelik eleştirilerini ve "Benim bu işle ilgim yok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıtını Bayındır'dan verdi. Özel, iktidarın yargıyı kullanarak Cumhuriyet'in temel prensibi olan "seçimle gelenlerin yönetmesi" kuralını ihlal ettiğini vurguladı.
"BU İŞİN TAM GÖBEĞİNDELER!"
Partisinin karşılaştığı durumu "Büyük bir haksızlık" olarak tanımlayan Özel, yargı sürecinin arkasında doğrudan iktidarın olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben bu işin hiçbir yerinde yokum" şeklindeki dünkü açıklamasına atıfta bulunan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı adalet bakanı bu işin tam göbeğindedir. Bunu herkes böyle bilsin" sözleriyle tepki gösterdi.
"SON 4 KONGREYİ KAZANAN EKİBİ DEVİRMEK İSTİYORLAR"
Parti içi seçim süreçlerine dikkat çeken Özel, iktidarın yargı yoluyla partinin iç işlerine müdahale ettiğini ifade etti. Özel, "Partimizin yapılan son dört kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan, altı yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki genel başkanı değiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
"SANDIK VARSA VARIZ, YOKSA YOKUZ"
Sözlerine "Biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız" diyerek devam eden Özel, sandık vurgusu yaptı. Özel, "Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz. Cumhuriyet, bir ailenin babadan oğula geçmesiyle tek adamların ülkeyi seçilmeden yönetmesiyle felakete sürüklenmiş bir imparatorluktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millet efendidir, kararı millet verir, onun dediği olur, onun seçtiği yönetir' demesidir" şeklinde konuştu.
"YA PARTİYİ DÜZE ÇIKARACAĞIZ YA YENİ BİR YOL BULACAĞIZ"
Göreve geldiği günden dört ay sonra partiyi 47 yıl aradan sonra birinci parti konumuna taşıdıklarını hatırlatan Özel, iktidara yürüyüş hedeflerinin altını çizdi. Önlerindeki sürece ilişkin net mesajlar veren Özel, "En kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de birinci parti yapacağız. Ya da iktidar yürüyüşümüzü, yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız" dedi.
"OTOBÜS DE ALACAĞIZ, BİNA DA YAPACAĞIZ!"
"68 KUŞAĞIYIZ, ÖLMEYECEĞİZ"
Özgür Özel, Bayındır programı kapsamında girdiği kooperatif alanında yurttaşlar ve çiçek üreticileri tarafından karşılandı. Karşılama sırasında 78 yaşında olduğunu belirten bir vatandaş, "68 kuşağıyız, ölmeyeceğiz zaten" sözleriyle Özel'e seslendi. Başka bir vatandaş ise Özel'e, "Allah yar ve yardımcın olsun. Allah seni bu kutlu yolda inşallah iyi yerlere getirir" sözleriyle seslendi. Özel, alanı dolduran kooperatif işçileri, yöneticiler ve partililerle selamlaşarak üretim yapılan seraların bulunduğu bölüme geçti.
"ÜZÜNTÜDEN KİLO VERME, BİZ YANINDAYIZ"
Sera alanına geçişte, parti içindeki siyasi gündeme tepki gösteren ve "Üzüntüden 4 kilo verdim" diyen vatandaşa Özel "Sıkıntı yapma, hiç merak etme. Üzülme, kilo milo verme" diyerek karşılık verdi.
"SANA OTOBÜS DE ALACAĞIZ BİNA DA YAPACAĞIZ"
Bu diyalog esnasında çevrede bulunan diğer yurttaşlar da Özel'e destek çıkarak, "Sana otobüs de alacağız, bina da yapacağız. Biz yanındayız başkanım" ifadelerini kullandı.
Kooperatif yönetimi, seraları inceleyen Özel'e üretim faaliyetleri hakkında veri sundu. 400 üyesi bulunan Bayçıkoop'ta tohumdan fideye kadar üretim yapıldığını belirten yetkililer, seralarda ağırlıklı olarak rozet ve vinka gibi yazlık bitkilerin yetiştirildiğini aktardı. Üretilen bitkilerin satış ağı hakkında Özel'e bilgi veren yönetim, ürünlerin en çok İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, Özel'in memleketi olan Manisa'yı kastederek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen yıl fazla ürün veremediklerini ancak bu yıl sevkiyat yapacaklarını bildirdi ve kooperatif sisteminin doğrudan "köylüye kazandırdığını" vurguladı.
KADIN EMEKÇİLERDEN "TARLAYI BIRAKTIK" MESAJI
Sera incelemelerinin ve çiçeklerin önünde çekilen toplu fotoğrafların ardından Özel, kooperatifte çalışan kadın işçilerin kendi emekleriyle hazırladığı kahvaltı alanına geçti. Kadın üreticiler, Özel'e ziyareti dolayısıyla seralardaki ve tarlalardaki işlerini bırakıp geldiklerini iletti. Kahvaltı buluşması sırasında söz alan bir vatandaş ise Aydın'dan geldiğini belirterek siyasi bir tarih hatırlatması yaptı. Vatandaş, Özel'e "Aydın'ın lider kenti İncirliova, Türkiye'nin lider kenti Aydın'dan sevgi saygılar getirdim. 1956 seçimlerinde ilk kadın muhtarı seçen Aydın Tekeler'den selam getirdim" diyerek partisinin tarihsel sürecine atıfta bulundu. Lider ve beraberindeki heyet, emekçilerin hazırladığı sofrada kahvaltı programını gerçekleştirdi.