Halk TV Türkiye Dünyada sadece iki ülkede yaşıyorlar, biri de Türkiye: 50 yılda nüfusları 11'den 334'e çıktı!

Dünyada sadece iki ülkede yaşıyorlar, biri de Türkiye: 50 yılda nüfusları 11'den 334'e çıktı! Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üretme İstasyonu'nda koruma altında tutulan kelaynakların 2026 üreme dönemi verimli geçti ve aileye 66 yeni yavru katıldı.

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