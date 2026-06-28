Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi

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KARTAL VE FUTBOLCULARDAN TARAFTARA ÖZEL İLGİ

Antrenmanın sona ermesinin ardından sahne, duygusal bir buluşmaya sahne oldu. Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, tesise gelen taraftarları tek tek selamladı. Tezahüratlara alkışlarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek taraftarlarla uzun süre bir arada kaldı.