Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe'yi 6 bin taraftar izledi. Sarı - Lacivertlilerin Bolu'daki çalışması adeta deprem etkisi yarattı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde günün ikinci antrenmanını tamamladı.
Basına tamamen açık gerçekleştirilen idmanda teknik direktör İsmail Kartal yoğun bir program uyguladı.
FENERBAHÇE DEPREMİ
Fenerbahçe'nin Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı, sarı-lacivertli taraftarlar için adeta bir buluşma noktasına dönüştü.
Başta Düzce olmak üzere çevre illerden yola çıkan taraftarlar, takımlarını yakından desteklemek için tesise akın etti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimindeki günün ikinci idmanı, salondan başladı. Core ve vücut stabilizasyonu üzerine kurgulanan salon çalışmasının ardından futbolcular sahaya çıktı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle zemin hazırlandıktan sonra program teknik ve taktik ağırlıklı bir boyut kazandı.
İKİ GRUPLU TAKTİK ÇALIŞMA
Antrenmanın teknik bölümünde Kartal, kadroyu iki gruba ayırdı. Dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla ritim yakalayan futbolcular, ardından yine dar alanda hücum organizasyonlarına yoğunlaştı. Dar alan hücum oyunları; pozisyon anlayışı, hızlı kombinasyon ve alan kullanımı açısından kritik bir pratik zemini oluşturdu. İdman, dayanıklılık koşularıyla noktalandı.
KARTAL VE FUTBOLCULARDAN TARAFTARA ÖZEL İLGİ
Antrenmanın sona ermesinin ardından sahne, duygusal bir buluşmaya sahne oldu. Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, tesise gelen taraftarları tek tek selamladı. Tezahüratlara alkışlarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek taraftarlarla uzun süre bir arada kaldı.
HAZIRLIKLAR 29 HAZİRAN'DA SÜRECEK
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık programına 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirecek antrenmanlarla devam edecek.