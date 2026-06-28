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Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe'yi 6 bin taraftar izledi. Sarı - Lacivertlilerin Bolu'daki çalışması adeta deprem etkisi yarattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 1
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde günün ikinci antrenmanını tamamladı.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 2
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Basına tamamen açık gerçekleştirilen idmanda teknik direktör İsmail Kartal yoğun bir program uyguladı.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 3
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FENERBAHÇE DEPREMİ

Fenerbahçe'nin Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı, sarı-lacivertli taraftarlar için adeta bir buluşma noktasına dönüştü.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 4
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Başta Düzce olmak üzere çevre illerden yola çıkan taraftarlar, takımlarını yakından desteklemek için tesise akın etti.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 5
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimindeki günün ikinci idmanı, salondan başladı. Core ve vücut stabilizasyonu üzerine kurgulanan salon çalışmasının ardından futbolcular sahaya çıktı.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 6
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Koşu ve ısınma hareketleriyle zemin hazırlandıktan sonra program teknik ve taktik ağırlıklı bir boyut kazandı.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 7
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İKİ GRUPLU TAKTİK ÇALIŞMA
Antrenmanın teknik bölümünde Kartal, kadroyu iki gruba ayırdı. Dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla ritim yakalayan futbolcular, ardından yine dar alanda hücum organizasyonlarına yoğunlaştı. Dar alan hücum oyunları; pozisyon anlayışı, hızlı kombinasyon ve alan kullanımı açısından kritik bir pratik zemini oluşturdu. İdman, dayanıklılık koşularıyla noktalandı.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 8
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KARTAL VE FUTBOLCULARDAN TARAFTARA ÖZEL İLGİ
Antrenmanın sona ermesinin ardından sahne, duygusal bir buluşmaya sahne oldu. Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, tesise gelen taraftarları tek tek selamladı. Tezahüratlara alkışlarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek taraftarlarla uzun süre bir arada kaldı.

Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe depremi - Fotoğraf: 9
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HAZIRLIKLAR 29 HAZİRAN'DA SÜRECEK
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık programına 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirecek antrenmanlarla devam edecek.

Fenerbahçe İsmail Kartal
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