Halk TV Türkiye Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşayan kara akbabalardan biri olan 'Doruk', bu yıl dünyaya gelen dördüncü yavrusuyla birlikte 2 bin rakımlı ormanlık alandaki yuvasında görüntülendi.

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