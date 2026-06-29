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Halk TV Türkiye Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşayan kara akbabalardan biri olan 'Doruk', bu yıl dünyaya gelen dördüncü yavrusuyla birlikte 2 bin rakımlı ormanlık alandaki yuvasında görüntülendi.

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Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin en önemli yırtıcı kuş türlerinden biri olan kara akbabalar, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşıyor. İlçenin sarp kayalıkları, derin vadileri ve geniş ormanları bu türe ev sahipliği yapıyor. Kıbrıscık'taki kara akbaba kolonisi üreme dönemini tamamladı ve yavrularını büyütme sürecine girdi.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 2
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Zorlu arazi koşullarına rağmen sürdürülen uzun süreli gözlemler sonucu bir kara akbaba yuvası tespit edildi.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 3
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Yuva, ormanlık alanda yaklaşık 2 bin metre rakımdaki yüksek bir ağacın tepesinde bulunuyor.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 4
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Yuvadaki yavrunun gelişimini sağlıklı şekilde sürdürdüğü gözlemlerde kayda alındı.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 5
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Anne akbabanın düzenli olarak yiyecek getirip yavrusunu beslediği de görüntülendi.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 6
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Yuva, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 20 yaşındaki doğa tutkunu İbrahim Can Yıkılmaz tarafından 4 yıl önce tesadüfen keşfedildi.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 7
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Yıkılmaz, "4 yıl önce ormanda yürüyüş yaparken bu yuvayla karşılaştım, ilk başta burada bir akbabanın yaşadığını düşünmedim" diyor.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 8
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Aynı zamanda çiftçilikle uğraşan Yıkılmaz, yaptığı araştırmalar sonucu buranın bir kara akbaba yuvası olduğunu öğrendi.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 9
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Yıkılmaz yıllardır aynı yuvayı takip ediyor ve kolonideki akbabalardan birine 'Doruk' adını verdi.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 10
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Doruk bu yıl dördüncü yavrusunu büyütüyor ve Yıkılmaz bu gelişmeyi büyük mutlulukla karşılıyor.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 11
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Gözlemlere göre anne akbaba sabah saatlerinde yuvadan ayrılıyor, birkaç saat sonra yavrusunu beslemek için geri dönüyor.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 12
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Kara akbabalar son derece ürkek ve gizli yaşayan canlılar olduğu için gözlem süreci oldukça zorlu geçiyor.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 13
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Yıkılmaz, "Akbaba ve yavrusunu aynı anda yuvada görmek oldukça özel bir durum ancak bunu görüntüleyebilmek sabır ve uzun süreli takip gerektiriyor" diye konuşuyor.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 14
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Yıkılmaz, "Bir gün içinde sonuç alınabilecek bir çalışma değil, hayvanın davranışlarını uzun süre gözlemlemek gerekiyor" diyor.

Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler - Fotoğraf: 15
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Doğa fotoğrafçılarını da uyaran Yıkılmaz, "Doğayı sevmek kadar, yaban hayvanlarını rahatsız etmeden koruyabilmek de önemli" diyerek vurguluyor.

(AA)

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