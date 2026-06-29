Türkiye'nin en devasa yırtıcı kuşu yuvada yakalandı: Tam 4 yıl sonra ilk kez böyle görüntülendiler
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşayan kara akbabalardan biri olan 'Doruk', bu yıl dünyaya gelen dördüncü yavrusuyla birlikte 2 bin rakımlı ormanlık alandaki yuvasında görüntülendi.
Türkiye'nin en önemli yırtıcı kuş türlerinden biri olan kara akbabalar, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşıyor. İlçenin sarp kayalıkları, derin vadileri ve geniş ormanları bu türe ev sahipliği yapıyor. Kıbrıscık'taki kara akbaba kolonisi üreme dönemini tamamladı ve yavrularını büyütme sürecine girdi.
Zorlu arazi koşullarına rağmen sürdürülen uzun süreli gözlemler sonucu bir kara akbaba yuvası tespit edildi.
Yuva, ormanlık alanda yaklaşık 2 bin metre rakımdaki yüksek bir ağacın tepesinde bulunuyor.
Yuvadaki yavrunun gelişimini sağlıklı şekilde sürdürdüğü gözlemlerde kayda alındı.
Anne akbabanın düzenli olarak yiyecek getirip yavrusunu beslediği de görüntülendi.
Yuva, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 20 yaşındaki doğa tutkunu İbrahim Can Yıkılmaz tarafından 4 yıl önce tesadüfen keşfedildi.
Yıkılmaz, "4 yıl önce ormanda yürüyüş yaparken bu yuvayla karşılaştım, ilk başta burada bir akbabanın yaşadığını düşünmedim" diyor.
Aynı zamanda çiftçilikle uğraşan Yıkılmaz, yaptığı araştırmalar sonucu buranın bir kara akbaba yuvası olduğunu öğrendi.
Yıkılmaz yıllardır aynı yuvayı takip ediyor ve kolonideki akbabalardan birine 'Doruk' adını verdi.
Doruk bu yıl dördüncü yavrusunu büyütüyor ve Yıkılmaz bu gelişmeyi büyük mutlulukla karşılıyor.
Gözlemlere göre anne akbaba sabah saatlerinde yuvadan ayrılıyor, birkaç saat sonra yavrusunu beslemek için geri dönüyor.
Kara akbabalar son derece ürkek ve gizli yaşayan canlılar olduğu için gözlem süreci oldukça zorlu geçiyor.
Yıkılmaz, "Akbaba ve yavrusunu aynı anda yuvada görmek oldukça özel bir durum ancak bunu görüntüleyebilmek sabır ve uzun süreli takip gerektiriyor" diye konuşuyor.
Yıkılmaz, "Bir gün içinde sonuç alınabilecek bir çalışma değil, hayvanın davranışlarını uzun süre gözlemlemek gerekiyor" diyor.
Doğa fotoğrafçılarını da uyaran Yıkılmaz, "Doğayı sevmek kadar, yaban hayvanlarını rahatsız etmeden koruyabilmek de önemli" diyerek vurguluyor.
(AA)