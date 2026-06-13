Dünya'da sadece birkaç örneği var, biri de Türkiye'de: 2,5 milyon kişi görmek için sıra oldu

Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde yer alan bazalt sütunları, 80 milyon yıl önce volkanik lavların soğuyup kristalleşmesiyle oluştu. Beşgen ve altıgen biçimlerindeki sütunlar 50 ile 100 santimetre genişliğe, 100 metreye varan uzunluğa sahip.

Bu tür lav sütunları dünyada yalnızca Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor.

Güzelcehisar'daki oluşumlar ise bir farkla öne çıkıyor. Diğer örnekler yatay uzanırken Bartın'dakiler hem yatay hem dikey yapıda görülüyor.

TABİAT ANITI İLANI ZİYARETÇİ SAYISINI KATLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı lav sütunlarını 2011 yılında Türkiye'nin 112. tabiat anıtı ilan etti. Ardından hayata geçirilen peyzaj projesiyle alana 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskeleler yapıldı.

Düzenleme sonrası ziyaretçi sayısı hızla arttı. Son 9 yılda toplam 2,5 milyon kişi bazalt sütunlarını gezdi. Yalnızca geçen yıl 500 bin ziyaretçi bölgeye geldi.

KRUVAZİYER TURİSTLERİ DE ROTAYA EKLEDİ

Yeşil orman örtüsüyle denizin buluştuğu lav sütunları, 4 yıl önce kruvaziyer turizminin başladığı yakın komşu Amasra'ya gelen Rus turistlerin de ilgisini çekiyor.

İzmir'den ailesiyle birlikte gelen Zeki Çakır, merakla geldikleri alanın beklentilerini fazlasıyla karşıladığını söyledi.

"Dünyada 4 tane varmış, merak ettik. Bir tanesi de ülkemizdeymiş. Çok güzel bir yer. Yine gelmeyi düşünüyoruz ve herkese tavsiye ederiz."

(DHA)