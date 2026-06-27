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İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı

İstanbul'da Gazi Koşusu heyecanı yaşanıyor. Asırlık organizasyon öncesi yapılan 100’üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu gözleri kamaştırdı.

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İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 1
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ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve yarın gerçekleştirilecek olan 100’üncü Gazi Koşusu öncesinde, yarış camiasının paydaşları ile sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 100’üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu’nda bir araya geldi.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 2
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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun ev sahipliğindeki gece Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 3
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Başkan Serdal Adalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra geleneksel Gazi Koşusu pastası kesildi.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 4
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Gecede Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sahne alarak konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 5
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GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Resepsiyonun en dikkat çeken anlarından biri ise 100’üncü Gazi Koşusu'na özel hazırlanan drone gösterisi oldu.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 6
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Çırağan Palace Kempinski üzerinde gerçekleştirilen gösteride, 2 binin üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini, Gazi Koşusu Kupası'nı, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 7
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Geceye damga vuran görsel şölen, Türkiye'de bu ölçekte gerçekleştirilen ilk drone gösterisi olarak büyük beğeni toplarken, Atatürk'e ithafen hazırlanan final bölümü davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 8
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100’ÜNCÜ GAZİ KOŞUSU BAYRAĞI FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE DALGALANDI

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan dev bayrak, İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı - Fotoğraf: 9
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Asırlık organizasyonun coşkusunu şehrin siluetine taşıyan bayrak, 100’üncü Gazi Koşusu'nun tarihi önemini ve bu anlamlı yılın heyecanını İstanbul Boğazı'nın iki yakasında buluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Boğazı
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