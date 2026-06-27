İstanbul'da gözleri kamaştıran gösteri: Atatürk silueti İstanbul Boğazı'na yansıdı

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ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve yarın gerçekleştirilecek olan 100’üncü Gazi Koşusu öncesinde, yarış camiasının paydaşları ile sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 100’üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu’nda bir araya geldi.