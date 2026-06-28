Halk TV Türkiye Son Dakika | Tamar Tanrıyar’ın kaçışı ile ilgili detaylar belli oldu! Savcılık da açıklama yaptı

Son Dakika | Tamar Tanrıyar’ın kaçışı ile ilgili detaylar belli oldu! Savcılık da açıklama yaptı Albayrak ailesini hedef aldıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın yurt dışında olduğu belirlenmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkarılan Tanrıyar'ın kaçışıyla ilgili detaylar belli oldu.