Son Dakika | Tamar Tanrıyar’ın kaçışı ile ilgili detaylar belli oldu! Savcılık da açıklama yaptı
Albayrak ailesini hedef aldıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın yurt dışında olduğu belirlenmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkarılan Tanrıyar'ın kaçışıyla ilgili detaylar belli oldu.
Albayrak ailesini hedef aldıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi yaymak’ suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar’ın 23 Haziran’da Marmaris’ten tekneyle yurt dışına çıktığı ortaya çıktı.
ALBAYRAKLARI HEDEF GÖSTERDİKTEN SONRA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yayınladığı videolarla sık sık Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Tamar Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atmıştı.
Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ı hedef alan Tanrıyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma başlatılan Tanrıyar'ın, söz konusu videoyu yurt dışından çektiği ortaya çıkmıştı.
YURT DIŞINA NE ZAMAN VE NASIL KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın, yurt dışına ne zaman ve nasıl kaçtığı belli oldu.
Savcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi yaymak" suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan Tamar Tanrıyar’ın, 23 Haziran’da Marmaris’ten tekneyle yurt dışına çıktığı belirtildi:
"Bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 23.06.2026 günü Marmaris Deniz Hudut Kapısından yurtdışına çıkış yaptığı tespit olunmuştur.
Yakalama Emri çıkartılmak üzere evrakın 28/06/2026 günü adliyeye ikmalen getirilmesi talimatı verilmiştir."