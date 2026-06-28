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Halk TV Türkiye En az iki bakan değişiyor! Büyük iddia için tarih verildi

En az iki bakan değişiyor! Büyük iddia için tarih verildi

Ankara kulislerinde yer alan büyük iddiaya göre Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi sonrasında en az iki bakan görevden alınacak. Bu bakanlardan birisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olduğu ifade ediliyor.

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En az iki bakan değişiyor! Büyük iddia için tarih verildi
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Türkiye NATO'ya kilitlendi. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak zirveden sonra bomba bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerini yakından takip etmesi ile bilinen bağımsız gazeteci Hilal Köylü'nün aktardıklarına göre Erdoğan, Sapanca'daki kampta bakanlar ve vekiller ile ayrı ayrı görüşecek.

Bu kampta alınacak kararlar NATO zirvesinin ardından uygulamaya sokulacak. Köylü, şu ana kadar iki bakanın görevden alınmasının düşünüldüğünü belirtti.

2 HAFTALIK SÜRE

Aktarılan kulis bilgilerine göre Sapanca'da alınacak kararlar NATO zirvesinin ardından uygulanacak. Temmuz ayının ortalarında kabinede değişiklikler yapılacak.

Görevden alınması beklenen bakanlar ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olacağı ifade edildi.

BU KABİNE SEÇİM KABİNESİ OLACAK

Hilal Köylü'nün aktardıklarına göre NATO sonrası değişecek olan bu kabine seçim kabinesi olacak. Seçimlere kadar kabinede başka bir değişim de beklenmiyor. Kabine son olarak 11 Şubat tarihinde Adalet ve İçişleri Bakanlarının değişmesi ile güncellenmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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