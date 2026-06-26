Tüm dünyaya yeten hasatta sona yaklaşıldı: Sabah 5'te tepelerden topluyorlar

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da ova kesimlerinde sona eren hasat, yüksek rakımlı bölgelerde sürüyor. Gün doğmadan bahçelere giren üreticiler ve işçiler, güllerin en kaliteli dönemde toplanması için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

Isparta'da mayıs ayında başlayan gül hasadı ova kesimlerinde tamamlandı. Ancak serin iklimin hasat takvimini ötelediği yüksek rakımlı bölgelerde toplama devam ediyor. Toplanan güller, gül yağı ve gül suyu üretilmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

90 BİN METREKARE ALANDA 100 İŞÇİYLE HASAT

Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde yaklaşık 25 yıldır gül üretimi yapan Yasemin Çarkçı, 90 bin metrekarelik alanda her gün yaklaşık 100 işçiyle çalıştıklarını anlattı. Günlerine sabah 4'te başladıklarını belirten Çarkçı, önce hayvan bakımını yapıp ardından saat 5 civarında bahçelere geçtiklerini söyledi.

Çarkçı, "Çok meşakkatli ve zor bir iş. İnsanlar parfümü kullanıyor ama o parfüm ortaya çıkana kadar ne kadar emek verildiğini bilmiyor. Gülün toplanmasından işlenmesine kadar her aşaması büyük emek istiyor" dedi.

Hasat sezonunun çok sayıda kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Çarkçı, kadın girişimci olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ GÜL TOPLUYORUM'

Hasadın ağırlığını çoğunlukla kadın işçiler taşıyor. Küçük yaşlardan bu yana gül toplayan tarım işçisi Sevgi İliksiz, bu işin artık yaşamının bir parçası olduğunu söyledi.

İliksiz, "Çocukluğumdan beri gül topluyorum. O zamanlar aile ekonomisine katkı sağlıyordum, şimdi de çocuklarımın ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İş zor. Hava sıcak olduğunda ya da güller çok uzadığında toplamak daha da güçleşiyor. Zor yanları da var, kolay yanları da var ama ben bu işi seviyorum" diye konuştu.

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN MESLEK

Emekli olduktan sonra da gül toplamayı bırakmayan Davut Olacak, gülcülüğün ailelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslek olduğunu belirtti.

Yüksek rakımlı bölgelerde önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen hasadın ardından toplanan güller, gül yağı ve gül suyu üretiminde kullanılmak üzere fabrikalara gönderilecek.

(AA)