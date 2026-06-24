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Halk TV Türkiye Fotokapana ilk kez yakalandı: Avlanmanın cezası 3 milyon 600 bin TL!

Fotokapana ilk kez yakalandı: Avlanmanın cezası 3 milyon 600 bin TL!

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ilk kez fotokapanla görüntülendi. Koruma altındaki bu endemik türü avlayanlara 3 milyon 600 bin lira ceza uygulanıyor.

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Hatay'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, doğal yaşam alanında fotokapanla görüntülendi. Türkiye'nin endemik türlerinden biri olan sırtlanın avlanmasına 2025-2026 av döneminde Anadolu parsından sonra en yüksek ceza uygulanıyor.

Fotokapana ilk kez yakalandı: Avlanmanın cezası 3 milyon 600 bin TL! - Resim : 1

FOTOKAPANA İLK KEZ YAKALANDI

Hatay Tabiatı Koruma Derneği, çizgili sırtlanın yayılış alanını ve ekolojisini belirlemek için 2016 yılından bu yana bölgede çalışma yürütüyor. Dernek, ilk kez fotokapan kurduğu noktada türü görüntülemeyi başardı.

Fotokapanı kuran dernek üyesi Mustafa Kıran'ın elde ettiği görüntülerde sırtlanın doğal yaşam alanında dolaştığı tespit edildi.

Fotokapana ilk kez yakalandı: Avlanmanın cezası 3 milyon 600 bin TL! - Resim : 2

AV CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR

Çizgili sırtlan, Türkiye'nin endemik türlerinden biri olarak biliniyor. 2025-2026 av döneminde bu türün avlanmasına kesilen 3 milyon 600 bin TL ceza Anadolu parsından sonra en yüksek tutara sahip.

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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN KRİTİK KAYIT

Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkilileri, elde edilen görüntünün bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ortaya konulması açısından önem taşıdığını belirtti.

Fotokapana ilk kez yakalandı: Avlanmanın cezası 3 milyon 600 bin TL! - Resim : 4

Dernek, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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