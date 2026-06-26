Son Dakika | Cemevindeki protesto butlan ekibini kızdırdı: 63 kişinin üyelikleri askıya alındı

CHP Lideri Özgür Özel’in Garip Dede Cemevi’ndeki On Muharrem Orucu programına katıldığı sırada atılan “Hain Kemal” sloganlarının ardından, 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıklandı.

Üyeliklerin askıya alındığını da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin duyurdu.

CHP Lideri Özgür Özel, dün (25 Haziran) akşam saatlerinde Garip Dede Cemevi’nde düzenlenen On Muharrem Orucu programına katıldı. Cemevinin bahçesinde yoğun ilgiyle karşılanan Özel, kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bu sırada topluluktan “Hain Kemal” sloganları yükseldi.

Protesto, CHP’deki butlan tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ziyareti öncesinde yaşandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı kapsamında yapılması beklenen konvoy çağrısı da son anda iptal edildi. Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu, Garip Dede Cemevi’ndeki programa katılmadı.

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Gürsel Tekin, protestoya katıldığı belirlenen 63 kişinin üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu. Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Garip Dede Cemevi’nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır.

Cemevleri ve dergâhlar; siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil, birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekânlarıdır. Hiç kimse bu kutsal mekânları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremez.

Toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekânlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalması düşünülemez.

İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."