Son Dakika | "Erhan Karaal'ı polisler kaçırttı" diyen Ali Çağatay'a gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sputnik programcısı Ali Çağatay hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamaları kapsamında açıldığı bildirildi.

Sputnik’te radyo programı yapan Çağatay hakkındaki soruşturmanın,İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’a ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

NE DEMİŞTİ?

Çağatay paylaşımında, Karaal’ın 33 saat içinde bulunduğunu ve kurtarıldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“bu hız, bu çeviklik, bu operasyonal yetenek bir tek FBİ’da var” diye düşünüp şüpheye düştüyseniz, düşmeyin, çünkü bu olay, polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon. İddianamenin bir yerinde, var olduğu iddia edilen 500 kg altının kokusunu alan bir grup polis, dışardan bir çeteye operasyonu taşere ediyor, “namuslu polisler” ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal’ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Yoksa, 33 saatte İstanbul’da bir kişiyi bulmak ancak FBİ filmlerinde olur."