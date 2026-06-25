Ünlü market zincirinin köfte harcından çıkanlar hayret ettirdi: Bakanlık tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit veya tağşiş listesi 25 Haziran 2026 tarihinde güncellendi.

ÜNLÜ ZİNCİR MARKET İFŞA OLDU

"Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" adlı sarı listeye eklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim, market zinciri Biçen Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Silivri/İstanbul konumunda firmanın dana-kuzu köfte harcı ürününde yapılan analizlerde sakatat (baş eti) tespit edildi.

14.04.2026 tarihli parti numarasıyla kayda geçen ürün, et ve et ürünleri kategorisinde listeye alındı. Firmanın web sitesindeki şirket bilgilerinin bakanlığın listesi ile uyuştuğu görüldü.

Biçen Market'in yanı sıra et ürünlerinde üç firma daha listeye girdi. Bağcılar/İstanbul'daki Özsultan Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Özsultan Et Dünyası dana kıymasında hem kanatlı eti hem de sakatat (taşlık) tespiti yapıldı.

Polatlı/Ankara'daki Mkabasakal İnşaat Lojistik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin Mkabasakal Harika Sucukları markalı dana sucuğunda ise sakatat (dil) tespit edildi.

Yenimahalle/Ankara'da faaliyet gösteren Polat Uysal'a ait üretim alanından alınan ve yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köfte ürününde de mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Süt ve süt ürünleri kategorisinde iki firma listeye eklendi. Burdur merkezli Bilaloğlu Süt ve Ürünleri Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Köy Park" markalı tam yağlı krema ürününde bitkisel yağ tespit edildi.

Ergene/Tekirdağ'daki Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin büyük zincir marketlerde de satılan "Arslan" markalı homojenize yarım yağlı yoğurt 500 gram ürününde ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Ürün 309.1 parti numarasıyla listede yer aldı.

KIRMIZI LİSTE DE GÜNCELLENDİ

Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar isimli kırmızı listesinde yine takviye edici gıdalar görüldü. Takviye edici gıda kategorisinde ise Reyhanlı/Hatay merkezli Hekimzade İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin dört ayrı ürünü listeye girdi.

"Hekimzade" markalı Afromen çakşırotu içeren takviye edici gıda, Afromen çakşırotu 750 mg 30 kapsül ve Afromen Bitkisel 750 mg 30 kapsül ürünlerinin tamamında ilaç etken maddesi tespit edildi. 0010 AKY, 004 F18, 007 F26 GOLD ve 007 F26 parti numaralarıyla kayda geçen ürünler, takviye edici gıda niteliğindeki ürünler kategorisinde değerlendirildi.