Balkonunuz kavruluyor mu? İşte sıcağa meydan okuyan 9 bitki

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Yeni sürgünler üzerinde çiçeklendiği için budaması diğer ortanca türlerine göre çok daha kolay olan bitki, 5,0 ile 8,0 pH aralığındaki iyi drene olan her toprakta yetişebiliyor. Dikimden sonra kökleri tutana kadar düzenli sulanması yeterli.