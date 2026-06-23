Balkonunuz kavruluyor mu? İşte sıcağa meydan okuyan 9 bitki
Yaz sıcağında solup giden çiçeklerin yerini alacak, nem ve kuraklığa dayanıklı bu 9 bitki türü bahçeleri ve balkonları tüm yaz boyunca rengarenk tutuyor. Bu çalı türleri hem bahçede, hem de balkonlarda rahatlıkla yetişiyor.
Sıcaklar 30 dereceyi aştığında çoğu bitki solmaya, yapraklar yanmaya başlıyor. Özenle dikilen çiçekler birkaç hafta içinde kuruyup gidiyor. Oysa doğru çalı türleri seçildiğinde bahçe ve balkonlarda kavurucu sıcakta bile canlı kalabiliyor. Kuraklığa, neme ve yoğun güneşe dayanıklı bu 9 bitki türü en zorlu yaz koşullarında çiçek açmayı sürdürüyor.
Bahçelerin vazgeçilmezi hatmi çiçeği (Hibiscus syriacus), tropik görünümlü çiçeklerini tüm yaz boyunca sürekli yeniliyor ve her çiçek yalnızca bir gün açık kalıp yerine hemen yenisi geliyor.
Tam güneş seven hatmi çiçeği iyi drene olan ama nemli toprakta en iyi sonucu veriyor, toprak pH'ı 5,5 ile 7,5 aralığında tutulmalı ve tohumla agresif yayılabileceğinden az tohum üreten çeşitler tercih edilmeli.
HAYIT
Mavi-mor çiçek başaklarıyla dikkat çeken hayıt (Vitex agnus-castus), fakir ve kuru toprağı seven, yüksek neme de dayanan çok gövdeli bir çalı olarak ilkbahar ve yaz boyunca çiçekleniyor. Solmuş çiçeklerin kesilmesi çiçeklenmeyi uzatıyor.
Tam güneş isteyen ve 6,0-7,0 pH aralığındaki toprakta en iyi sonucu veren hayıt, ılık bölgelerde budanmazsa 6 metreye kadar büyüyebiliyor ancak bazı bodur çeşitleri balkonlar için uygun.
KEÇİ SAKALI
Keçi sakalı (Spiraea japonica) yaz boyunca pembeden mora uzanan narin çiçek demetleri veren, tam güneş veya yarı gölge alan iyi drene olan ortalama topraklarda büyüyen dayanıklı bir çalı.
Asidik ve nötr toprakları seven keçi sakalı hızla yayılıp yerli türlerin yerini alabileceği için özellikle yetiştirilirken tohumla yayılmayan kısır çeşitleri tercih edilmeli.
KELEBEK ÇALISI
Adını yoğun nektarıyla çektiği kelebeklerden alan kelebek çalısı (Buddleja davidii), killi, tınlı, kumlu ve iyi drene olan neredeyse her toprak tipinde yetişen kokulu çiçekleriyle öne çıkıyor.
Tam güneş isteyen ve toprak pH'ı 6,0 ile 7,0 arasında olması gereken kelebek çalısında yayılma eğilimi nedeniyle tohumla çoğalmayan kısır çeşitler tercih edilmeli, dağınık büyüyen türler her yıl budanarak forma sokulmalı.
MAVİ YASEMİN
Yay şeklinde dallarıyla zarif bir görüntü oluşturan Cape plumbago (Plumbago auriculata), ilkbahardan sonbahara kadar gök mavisi çiçekler açan herdem yeşil bir çalı.
am güneş ve yarı gölgede yetişen, kumlu ve hafif iyi drene olan toprakları seven mavi yasemin için toprak pH'ı 6,0 ile 7,5 arasında olmalı. Boyu 180 santimetreyi aşabilen bitki sıcak kıyı iklimlerinde en iyi performansı gösteriyor.
SALKIM ORTANCA
Salkım ortanca olarak da bilinen Hydrangea paniculata, hazirandan ağustosa kadar tam güneş ve yarı gölgede kesintisiz çiçek açıyor.
Yeni sürgünler üzerinde çiçeklendiği için budaması diğer ortanca türlerine göre çok daha kolay olan bitki, 5,0 ile 8,0 pH aralığındaki iyi drene olan her toprakta yetişebiliyor. Dikimden sonra kökleri tutana kadar düzenli sulanması yeterli.
OYA AĞACI
Pembe, beyaz ve mor tonlarında çiçeklenen oya ağacı (Lagerstroemia indica) kavurucu güneşte bile gösterişini koruyor ve tam güneş ile 6,0-8,0 pH aralığındaki iyi drene olan toprağı seviyor.
Bodur çeşitleri 150 santimetrenin altında kalırken ağaç formları 6 metreyi aşabilen oya ağacı, kökleri tutana kadar nemli toprak istiyor ancak yerleştikten sonra bakımı neredeyse sıfıra iniyor.
YAZ TATLISI
Yaz tatlısı ismiyle bilinen Clethra alnifolia, haziran-ağustos arasında açan mis kokulu çiçek başaklarıyla arıları, kelebekleri ve kuşları bahçelere ve balkonlara çekiyor.
Tam güneşten yarı gölgeye kadar uyum sağlayan yaz tatlısı, toprağın sürekli nemli, zengin ve asidik kalmasını istiyor.
ZAKKUM
Zakkum (Oleander nerium), sıcağa, kuraklığa, tuzlu rüzgara ve fakir toprağa dayanan, yaz ve sonbahar boyunca çiçeklenen son derece dirençli bir çalı.
Yarı güneşten tam güneşe kadar her konumda büyüyen ve 5,0 ile 8,0 pH aralığındaki toprakları seven zakkumun tüm kısımları insanlar ve evcil hayvanlar için son derece zehirli, eldivensiz dokunulmamalı ve kesinlikle yakılmamalı.