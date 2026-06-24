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CHP'den AKP'ye geçmişti! Nimet Özdemir: Mecbur kaldım

CHP'li Seyit Torun, CHP'den istifa edip AKP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in kendisine "Mecbur kaldım" dediğini anlattı.

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CHP'den AKP'ye geçmişti! Nimet Özdemir: Mecbur kaldım

CHP'den istifa ettikten sonra sosyal medya hesabını apar topar kapatan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AKP'ye katıldı.

Özdemir ile havalimanında karşılaşan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili'nin istifasının perde arkasını anlattı.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ÖZDEMİR: MECBUR KALDIM

Özdemir'e istifa etmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirerek "Böyle bir şeye niye gerek duydun?" sorusunu sorduğunu aktaran Torun, İstanbul Milletvekili'nin kendisine "Mecbur kaldım" yanıtını verdiğini belirtti.

Halk TV'de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota'ya konuk olan Torun, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AKP'ye katılma kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Nimet Hanım gerçekten uyum içinde çalıştığımız bir arkadaşımızdı, milletvekillerimizle de gayet diyalogları iyiydi. Ama tabii görülüyor ki kendisinin de ifade ettiği gibi -ben detayları burada açıklamak istemem, konuşmamızın detaylarını vermek istemem ama bir kelimenin altını çizmek isterim- "mecburiyetten" diyorsa burada gönüllülük esası yoktur, burada gönüllülük iradesi yoktur."

CHP'den AKP'ye geçmişti! Nimet Özdemir: Mecbur kaldım - Resim : 1

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettikten sonra sosyal medya hesabını apar topar kapatan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugünkü grup toplantısında AKP'ye katıldı.

Özdemir'in AKP rozeti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili AKP
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