İBB davasında 56. gün! Kağan Sürmegöz savunma yapacak

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı davada, ilk duruşmanın 56. günü Silivri'de başlayacak.

İBB davasının dünkü 55. gününde Fatoş Pınar Türker’in taşınmazları ve Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da dahil olmak üzere tüm sanıkların emekli maaşları üzerine konulan tedbirler kaldırıldı.

Duruşma bugün, tutuklu sanık Kağan Sürmegöz’ün savunmasıyla devam edecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 56. gününde yaşananları anbean aktarıyor...