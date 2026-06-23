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Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı

Milletler Ligi Ankara etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaparken, Melissa Vargas fırtınası esti. Brezilya'nın genç yıldızı Julia Kudiess de Melissa Vargas'a dayanamadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı - Fotoğraf: 1
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2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan 2. etap maçlarında Filenin Sultanları fırtınası esti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı - Fotoğraf: 2
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Milli takımımız, Belçika ve Fransa'yı 3-0'lık skorlarla geçti. Almanya ve Çin'i ise geriden geldiği maçlarda 3-2 mağlup etti.

Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı - Fotoğraf: 3
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Maçların yıldızı Melissa Vargas'dı. Milli oyuncu, Belçika maçında 17, Fransa maçında 22, Almanya maçında 32, Çin maçında da 36 sayı yaptı. 36 sayı Milletler Ligi'nde kariyer rekoru da oldu.

Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı - Fotoğraf: 4
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Brezilya Milli Takımı ise Ankara'daki Milletler Ligi maçlarında Fransa'yı 3-0, Belçika'yı 3-2, Çin'i 3-1 yenerken, Almanya'ya 3-2 yenildi.

Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı - Fotoğraf: 5
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Brezilya Milli Takımı'nda ise öne çıkan oyuncu 23 yaşındaki Julia Kudiess oldu.

Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı - Fotoğraf: 6
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Ankara'daki 2. haftanın en değerli oyuncusu seçiminde ise Melissa Vargas'la Julia Kudiess arasında yarış olması bekleniyordu.

Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı - Fotoğraf: 7
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Yarış oldu ama Melissa Vargas karşısında Brezilyalı oyuncu da dayanamadı. Melissa Vargas açık farkla en değerli oyuncu (MVP) oldu. Brezilyalı yıldız ise 2. sırada kaldı.

Melissa Vargas Voleybol Filenin Sultanları Brezilya
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