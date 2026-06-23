Julia da Melissa Vargas'a dayanamadı
Milletler Ligi Ankara etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaparken, Melissa Vargas fırtınası esti. Brezilya'nın genç yıldızı Julia Kudiess de Melissa Vargas'a dayanamadı.
2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan 2. etap maçlarında Filenin Sultanları fırtınası esti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da oynadığı 4 maçı da kazandı.
Milli takımımız, Belçika ve Fransa'yı 3-0'lık skorlarla geçti. Almanya ve Çin'i ise geriden geldiği maçlarda 3-2 mağlup etti.
Maçların yıldızı Melissa Vargas'dı. Milli oyuncu, Belçika maçında 17, Fransa maçında 22, Almanya maçında 32, Çin maçında da 36 sayı yaptı. 36 sayı Milletler Ligi'nde kariyer rekoru da oldu.
Brezilya Milli Takımı ise Ankara'daki Milletler Ligi maçlarında Fransa'yı 3-0, Belçika'yı 3-2, Çin'i 3-1 yenerken, Almanya'ya 3-2 yenildi.
Brezilya Milli Takımı'nda ise öne çıkan oyuncu 23 yaşındaki Julia Kudiess oldu.
Ankara'daki 2. haftanın en değerli oyuncusu seçiminde ise Melissa Vargas'la Julia Kudiess arasında yarış olması bekleniyordu.
Yarış oldu ama Melissa Vargas karşısında Brezilyalı oyuncu da dayanamadı. Melissa Vargas açık farkla en değerli oyuncu (MVP) oldu. Brezilyalı yıldız ise 2. sırada kaldı.