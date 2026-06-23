Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Bu mesaj yeni partinin sinyali mi? Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak paylaşım

Bu mesaj yeni partinin sinyali mi? Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu MYK'si kurultay için eylül ayını işaret ederken, bu sıralarda CHP'li Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Enginyurt'un paylaşımı akıllara "Yeni parti mi geliyor?" sorusunu getirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bu mesaj yeni partinin sinyali mi? Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak paylaşım

CHP'de delegeler olağan kurultay düzenlenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparken, genel merkez yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, kurultay takviminin eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Sarı, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası kurultay takvimiyle ilgili konuşurken CHP'li Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dakika | Butlan yönetimi duyurdu: Kurultay süreci Eylül'de başlıyorSon dakika | Butlan yönetimi duyurdu: Kurultay süreci Eylül'de başlıyor

CEMAL ENGİNYURT'TAN YENİ PARTİ SİNYALİ Mİ?

Enginyurt genel merkezin kurultay açıklamasına tepki gösterirken, "Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili, paylaşımının devamında "Özgür Özel liderliğinde 'Yürüyüş' başlasın." ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un söz konusu paylaşımında "Yürüyüş" ifadesini büyük harflerle yazması akıllara "CHP Lideri Özgür Özel yeni parti hazırlığında mı?" sorusunu getirdi.

Bu mesaj yeni partinin sinyali mi? Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak paylaşım - Resim : 2
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un X paylaşımı (23 Haziran 2026)
Son Dakika | Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağızSon Dakika | Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel bugünkü grup toplantısında "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Mutlak butlan Özgür Özel Cemal Enginyurt
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro