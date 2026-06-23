Halk TV Siyaset Bu mesaj yeni partinin sinyali mi? Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak paylaşım

Bu mesaj yeni partinin sinyali mi? Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu MYK'si kurultay için eylül ayını işaret ederken, bu sıralarda CHP'li Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Enginyurt'un paylaşımı akıllara "Yeni parti mi geliyor?" sorusunu getirdi.