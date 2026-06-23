Bu mesaj yeni partinin sinyali mi? Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak paylaşım
Kemal Kılıçdaroğlu MYK'si kurultay için eylül ayını işaret ederken, bu sıralarda CHP'li Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Enginyurt'un paylaşımı akıllara "Yeni parti mi geliyor?" sorusunu getirdi.
CHP'de delegeler olağan kurultay düzenlenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparken, genel merkez yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, kurultay takviminin eylül ayında başlayacağını açıkladı.
Sarı, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası kurultay takvimiyle ilgili konuşurken CHP'li Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
CEMAL ENGİNYURT'TAN YENİ PARTİ SİNYALİ Mİ?
Enginyurt genel merkezin kurultay açıklamasına tepki gösterirken, "Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili, paylaşımının devamında "Özgür Özel liderliğinde 'Yürüyüş' başlasın." ifadelerini kullandı.
Enginyurt'un söz konusu paylaşımında "Yürüyüş" ifadesini büyük harflerle yazması akıllara "CHP Lideri Özgür Özel yeni parti hazırlığında mı?" sorusunu getirdi.
Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel bugünkü grup toplantısında "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız." ifadelerini kullanmıştı.