Son Dakika | Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Bu ayıbı sona erdir

CHP Lideri Özgür Özel, bir haftalık aranın ardından partisinin TBMM grubunu topladı. CHP'ye yönelik butlan müdahalesi sonrasında üçüncü kez grup kürsüsüne çıkan Özel'in mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

"Partimizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan bütün saldırılara rağmen bugün yine sizlerle milletimizin meclisindeyiz. Baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz.

Mücadele değiştirmek isteyen milletle Erdoğan arasında, değişime karşı duranlarla milletin arasında...

Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı CHP'nin butlan yönetimindeki genel merkezine götürdük. 1004 delegemizin iradesini temsil eden ıslak imzaları götürdüler. Onu düşelim bunu düşelim dediler, 833 resmiyet kazanan imza teslim edildi, o günden bu yana kurultayı bekliyoruz.

"ASIL NİYETİ GÖSTERİYOR"

Tedbir var, kurultay yapamayız diyorlar. Delege imzasını alıp İlçe Seçim Kurulu'na bildirmek görevleri ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak asıl niyeti gösteriyor.

Kendilerine imzalarla birlikte, geniş bir dosya teslim ettik. Alanında önde gelen hukukçuların görüşü, tedbir kararının kurultaya engel olmadığını gösteren görüşlerini de aktardık.

"İBRETLE TAKİP EDİYORUZ"

Buna bile direnen bir irade var, ibretle takip ediyoruz.

Türkiye'ye sandığı getiren partinin, 4 kez mazbata almış genel başkanını saymayıp partiyi atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir tarafı yok.

İptal edilen kurultayda Kemal Bey'e oy veren delegeler de şimdi 'Kurultay yapılsın' diye imza verdi. Ben ilk turda 682 oy almıştım. O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan 520'si kurultay için imza verdi.

O kurultayın kapanışında delegenin iradesini göstermesi ve coşkusunu bütün salonla birlikte Kemal Bey ayakta alkışlıyordu. Bugün o kurultay, üstüne yapılan 3 kurultay, yeni kurultay.. Bu kurultayın delegelerini seçtiği il başkanları görevde, şimdi onlar hedefte.

"BU PARTİNİN BU AYIPTAN KURTULMASI LAZIM"

Daha da ayıplısı, kadınların seçtiği, seçilmiş kadın tollarına erkekler atama yapıyor. Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.

Bunu bir tarihi çağrı olarak söylüyorum. 2 milyon üyemiz adına, milletimiz adına, sokağın inancıyla, Kemal Bey'e tarihi kararı almasını, partiyi ve ülkeyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını ifade ediyorum.

Artık umut salonlarda değil umut sokakta. O ışığı Ankara, Denizli, Burdur sokaklarında, ilçelerde köylerde gördüm.

"ATANMIŞLAR KENDİNİ ATAYANDAN TALİMAT ALIR"

Atanmışlar kendilerini atayan yerden, seçilmişler talimatı milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletin kahvesinden, köyünden, meydanından aldığım yetkiyle geldim.

Milletin sokaklarında, sokak sokak, meydan meydan büyüyerek yola devam ediyoruz. Sıkıntı büyük ama binaları, imkanları geride bırakıp sokaktaki milletle kucaklaşınca oradan aldığımız gücün bu haksızlığa karşı mücadelemize, annelerin dualarına, gençlerin gözyaşlarına, bu iktidarı değiştirme kararlılığına muazzam desteği iliğimizde kemiğimizde hissediyoruz.

Bizim bu ülkeye, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatma mecburiyetimiz var. bundan asla ve asla geri duramayız.

Biz olmazsak kim konuşacak, 5 aylık enflasyonu, AB'de birinci, dünyada en yüksek 5. enflasyonun Türkiye'de olduğunu, onların yıllık enflasyonunun bizde 1 ayda yaşandığını kim anlatacak?

Tayyip Erdoğan'a "Sen son seçimden 1 ay önce enflasyon tek hane üstündeyse yılda 4 ayarlama yapılabilir" deyip milletten oy istedin diye kim soracak? Ara zam taleplerini kim dile getirecek?

Zenginin payına vergi muafiyeti, alım garantisi düşerken bugün işçinin payına sefalet düşmektedir.

AK Parti'nin kara düzeninde kimsenin huzuru kalmadı. Emeklilik artık huzurun değil hayatta kalma mücadelesinin adı oldu.

5 emekli maaşı bile yoksulluk sınırını aşmaya yetmiyor. 70 bin lira maaş alandan 210 bin lira vergi kesiliyor. Böyle bir kara düzen var. Böyle düzen olmaz.

"BU DÜZENİ YIKACAĞIZ DİYENE OPERASYON"

Bu düzen sürsün diye uğraşıyorlar, bu düzen böyle yürümez, tepetaklak edeceğiz diyen CHP'ye de operasyon yapıyorlar.

Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir, bu mesele seradaki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasındadır.

Bayramdan sonra butlan yönetimi yola koyulur diyorlardı ya ne oldu? Hep birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim meselemiz seçilmeyenlerle değil, onları yetkilendirip usulsüzce bu mücadeleyi kesmeye çalışanlarladır.

Bu yöntemle bizden kurtulamayacaklarını aksine daha azimli olacağımızı görecekler. Bunlar bizi hiç tanımamış, sanıyorlar ki durdurabilirim, sanıyorlar ki yıldırabilirim. Bu partinin ruhu içimizde oldukça durmayacağız.

YENİ SİTEYİ AÇIKLADI: akpden.net

AKP'ye şu kadarını söyleyeyim. Her hafta AKP'nin maliyetini açıklayacağım bu millete. Yeni sitemizin adı akpden.net oldu. Bunlar bizi hiç tanımamış. Sanıyorlar ki durdurabilirim, yıldırabilirim. Bu millet arkamızda oldukça, bu mücadele ruhu oldukça durmayacağız. Zor günlerden geçiyoruz ama teslim olmuyoruz.

"AKP'Lİ BELEDİYEYE BASKIN YOK"

Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu. Bu süreç ilk önce İstanbul'da Erdoğan'ın bertaraf etmek istediği herkesi hukuksuz kararlar veren, kararları AYM tarafından oy birliğiyle bozulan birinin Başsavcı yapılmasıyla başladı. Gittiği gün başladı. Önce CHP'li belediyelere sonra da bir şekilde cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'na bir kara sürmeni telaşına girdi. Bir tane AKP'li belediyeye baskın yok, uzun yargılama yok. CHP'den 24 belediye başkanımız hala hapiste. normalde gidilir, istenir, incelenir denetçiler tarafından. Hata görülürse sorulur. Düzeltilemeyecek bir şeyse suç duyurusunda bulunulur.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL AÇACAĞIZ"

Saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. AKP'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle alacağız açacağız ve hep birlikte iktidar yapacağız. Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.