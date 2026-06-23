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Ece Erken'den Sergen Yalçın itirafı

Sunucu Ece Erken'den Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ece Erken'den Sergen Yalçın itirafı
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Ünlü sunucu Ece Erken, yaptığı bir paylaşımla teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Erken, Sergen Yalçın'a güvendiğini, bu nedenle de dolandırıldığını iddia etti.

"SERGEN'E İNANARAK YATIRIM YAPTIM"

Erken, eskiden her yaz okulların kapanmasıyla birlikte İzmir Çeşme'deki yazlığına gittiğini belirterek, dolandırıldığı için artık bunu yapamadığını ileri sürdü.

Ece Erken'den Sergen Yalçın itirafı - Resim : 2
Yatırım kararı alırken Sergen Yalçın'a güvendiğini belirten Ece Erken, "Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme’ye giderdim. Sergen Yalçın’ın ‘Bunlar güvenilir, buradan yazlık al’ sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada” ifadelerini kullandı.
Erken, "Başıma gelen dolandırıcılık nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyorum. Zaman zaman kendime de kızıyorum" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sergen Yalçın İzmir
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