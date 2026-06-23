Ece Erken'den Sergen Yalçın itirafı

Ünlü sunucu Ece Erken, yaptığı bir paylaşımla teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Erken, Sergen Yalçın'a güvendiğini, bu nedenle de dolandırıldığını iddia etti.

"SERGEN'E İNANARAK YATIRIM YAPTIM"

Erken, eskiden her yaz okulların kapanmasıyla birlikte İzmir Çeşme'deki yazlığına gittiğini belirterek, dolandırıldığı için artık bunu yapamadığını ileri sürdü.



Yatırım kararı alırken Sergen Yalçın'a güvendiğini belirten Ece Erken, "Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme’ye giderdim. Sergen Yalçın’ın ‘Bunlar güvenilir, buradan yazlık al’ sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada” ifadelerini kullandı.

Erken, "Başıma gelen dolandırıcılık nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyorum. Zaman zaman kendime de kızıyorum" dedi.