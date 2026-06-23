Dolapta kalan limonları çöpe atmadan önce bir kere daha düşünün!

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Solmuş limonlar bu yöntemlerle değerlendirilebilse de her limon kullanıma uygun değil. Üzerinde yeşil veya siyah lekeler bulunan, küflenmiş, yapışkan dokulu ya da ekşimiş kokan limonlar gıda ve temizlik amaçlı kesinlikle kullanılmamalı.

Limon kabuğuyla hazırlanan temizleyici karışım mermer, kireçtaşı ve işlenmemiş ham ahşap yüzeylere zarar verebiliyor. Bu yüzeylerde kullanılmamalı. Karışım toksik gaz salınımına yol açacağı için çamaşır suyu ile kesinlikle karıştırılmaması gerekiyor. Limonun asitliği hassas mideleri ve diş minesini tahriş edebileceğinden tüketimde de aşırıya kaçılmamalı.