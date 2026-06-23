Takke düştü kel göründü! Hacıosmanoğlu'nun villa ve prim oyunu: Çalhanoğlu 150 bin euro vermiş

Dünya Kupası'nda 2 maçta puan alamayan, gol bile atamayan A Milli Takım'ın ABD kampında yaşananlarla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Millilerin elenmesinin ardından gerçekler ortaya çıktı.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neosport'taki programda millilerin Arizona kampında olup bitenleri tek tek anlattı.

Çelikler'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vimllalarını futbolcular istemiyor. Bunu ABD maçından sonra TFF'ye iletecekler. Zaten ortada villa falan yok. İmar izni problemi olan, sürekli mahkemelik olan bir arazide 3 bih 852 villa yapılırsa vermek gibi düşüncesi vardı. Belki de imar iznini kolaylaştırmak için böyle düşündü. Ortada bir villa yok ki versinler. 26 futbolcunun tamamı villayı istemedikleri konusunda hem fikir."

HACIOSMANOĞLU'NUN PRİM OYUNU

"İbrahim Hacıosmanoğlu, Kosova maçından sonra ‘Kişi başı 1 milyon euro prim’ diyor. Sonra İbrahim Bey, ‘Ben fazla söylemişim 500 bin euro diyor. 250’si ABD’ye gidince. 250’si turnuva bitince’ diyor. Hem düşüş hem de taksit işi olunca bazı futbolculardan Hakan Çalhanoğlu’na ‘Kaptan sen bir şey demedin mi’ diyenler olmuş diye duymuştum. Böyle bir şey olmadığını söylediler. Ama şöyle bir şey olmuş. Çalışanlara çok az para kalmış."

"FUTBOLCULAR CEPLERİNDEN PARA VERMİŞ"

"Hakan Çalhanoğlu 150 bin euro, Merih Demiral 200 bin euro diğer futbolcular da 100 bin euro toplayım ‘staff’a dağıtmışlar. Bunu da ceplerinden vermişler. ‘Prim sorunu yoksa niye böyle oldu’ diye sordum. ‘Biz de anlamadık. Arizona kötü, otel kötü. Başka da bir sorun yok. Çok fazla anksiyete yaşadık’ dediler. Mentör, psikolog, psikiyatr götürmemişler. Arizona ile ilgili de madem kötüydü, cepten harcayıp başka yer götürülemez miydi?”