İstanbul sokakları için sıraya girdiler fabrika üretimi 3 katına çıkardı

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Şehir Hayatını Kolaylaştıran Pratik Çözümler

Bu minik yerli modelin kalpleri kazanmasının ve kısa sürede bu denli popüler olmasının ardında yatan nedenler son derece insani ve pratik ihtiyaçlara dayanıyor: Kompakt boyutları, bütçeyi yormayan düşük işletme maliyetleri ve belki de en güzeli, eve gelindiğinde tıpkı bir telefon gibi normal ev tipi prizden kolayca şarj edilebilme özgürlüğü. Sadece 2,63 metreyi geçmeyen uzunluğu ve 4 metrelik daracık dönüş yarıçapıyla Karea Fit, özellikle İstanbul'un o iğne deliği gibi kalabalık ve dar sokakları için adeta biçilmiş kaftan. Şehir içi ulaşıma ve park stresine devasa bir rahatlık sunan araç, bu minyon yapısına rağmen iç mekanda yarattığı akıllı yer tasarrufu ve 184 litrelik bagaj hacmiyle günlük hayatın yükünü de rahatça sırtlıyor.