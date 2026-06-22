İstanbul sokakları için sıraya girdiler fabrika üretimi 3 katına çıkardı
Türkiye, şehir içi ulaşıma bambaşka bir soluk getiren, Japonların o meşhur "kei" otomobillerine eşdeğer, çok küçük ve hafif elektrikli şehir araçları kategorisine (M0) oldukça dinamik ve heyecan verici bir giriş yapıyor.
Yollarda Yeni Bir Dönem: Mikro Mobiliteye Yerli Dokunuş
2026 yılının Mart ayında ön siparişlerin açılmasından bu yana Türk alıcı kitlesinin yoğun bir ilgi gösterdiği bu yerli araç, kompakt yapısıyla ezber bozuyor. Aslında sokaklardaki bu benzeri görülmemiş talep, üretici şirketi de büyük bir yatırım hamlesine yönlendirmiş durumda. Şirket, bu yoğun ilgiyi karşılayabilmek adına iş gücünü tam iki katına çıkarırken, fabrikasının üretim kapasitesini de üç katına yükseltiyor.
Şehir Hayatını Kolaylaştıran Pratik Çözümler
Bu minik yerli modelin kalpleri kazanmasının ve kısa sürede bu denli popüler olmasının ardında yatan nedenler son derece insani ve pratik ihtiyaçlara dayanıyor: Kompakt boyutları, bütçeyi yormayan düşük işletme maliyetleri ve belki de en güzeli, eve gelindiğinde tıpkı bir telefon gibi normal ev tipi prizden kolayca şarj edilebilme özgürlüğü. Sadece 2,63 metreyi geçmeyen uzunluğu ve 4 metrelik daracık dönüş yarıçapıyla Karea Fit, özellikle İstanbul'un o iğne deliği gibi kalabalık ve dar sokakları için adeta biçilmiş kaftan. Şehir içi ulaşıma ve park stresine devasa bir rahatlık sunan araç, bu minyon yapısına rağmen iç mekanda yarattığı akıllı yer tasarrufu ve 184 litrelik bagaj hacmiyle günlük hayatın yükünü de rahatça sırtlıyor.
Küçük Boyut, Güçlü Teknolojik Altyapı
İşin mekanik ve performans kısmına geçtiğimizde ise şehir hayatının ritmine ayak uyduran bir mühendislik görüyoruz. Araç, 16 beygir gücünde mütevazı ama çevik bir elektrik motoru ve uzun ömürlü LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılmış. Bu kombinasyon sürücüsüne yaklaşık 120 kilometrelik bir menzil sunuyor. Bataryanın %2'den %80 doluluğa ulaşması ise evinizde çayınızı kahvenizi içene kadar, yani yaklaşık 3 saat gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.
Güvenlik ve Sürüş Konforundan Ödün Yok
Performans açısından bakıldığında, trafiğin sıkışık anlarında durduğu yerden saatte 50 kilometre hıza sadece 6 saniyede fırlayabiliyor ve maksimum 90 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Üstelik üreticiler, aracın minikliğine aldanılmaması için güvenlik ve sürüş konforuna da özellikle hassasiyet göstermişler. Bu yüzden yol sarsıntılarını en aza indiren McPherson tipi amortisörlü bir süspansiyon sistemi tercih edilmiş ve hem ön hem de arka tekerlekleğe güven veren disk frenler yerleştirilmiş.
"Kentsel Yaşamın Gerçek İhtiyaçlarını Karşıladık"
Yaşanan bu başarıyı ve aracın arkasındaki felsefeyi en iyi özetleyen isim ise projenin başındaki lider oldu. Karea Genel Müdürü, ekibin emeğini ve duyduğu gururu şu içten sözlerle paylaşıyor:
“Karea'yı geliştirirken en büyük motivasyonumuz, kentsel yaşamın gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir mobilite çözümü yaratmaktı. İlk kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerde bunu görmek bizim için paha biçilmez. Farklı şehirlerde teslimatların başlamasıyla birlikte, Karea'nın artık gerçek hayatın bir parçası olduğunu rahatlıkla söyleebiliriz.”
Karea Fit'in Fiyatı Ne Kadar?
Gelelim herkesin merak ettiği o can alıcı soruya... Şehir hayatına yepyeni bir soluk getiren, sokaklarda pratikliğiyle göz dolduran bu yerli elektrikli yol arkadaşı Karea Fit'in başlangıç fiyatı, mevcut döviz kurunun getirdiği dengelerle birlikte yeni fiyatı 749.000 TL