Meliha Diken veda etti
Meliha Diken yeni sezonda ABD'de oynayacak. Yıldız oyuncu milli takıma da veda etti.
Milli voleybolcu Meliha Diken, son olarak forma giydiği Eczacıbaşı Dynavit'ten sezon bitinca ayrılmıştı.
Meliha, yeni sezon için ABD'de forma giyme kararı aldı. Yıldız oyuncu LOVB Medison'da yer alacak.
Yıllarca Filenin Sultanları'nın kadrosunda da yer alan Meliha, Milletler Ligi maçları için İstanbul'a geldi.
Milli takıma da veda eden Saliha'ya Çin maçı öncesi TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ çiçek verdi. Üstündağ, daha sonra şunları söyledi:
"Yıllarca voleybola emek vermiş Meliha İsmailoğlu'na bir veda ettik. Yani onu çiçeklerimizle, plaketimizle, formasını hatıralardan o ter döktüğü formayı arkadaşlarına imza atarak takdim etmesi ve bunu yaşatmak, gerçekten Meliha'yı takdir ediyorum."
"Kendisine de söyledim: Allah yolunu, bahtını, şansını bol etsin; sağlık, sıhhatli uzun ömürler versin. O kadar naif bir evladımız ki hiç unutmuyorum birkaç sakatlıklar çoğaldı. 4 numara sıkıntısı Amerika'da tatildeydi. Telefon açtı koç, Meliha'yı istiyorum dedi. Meliha o akşam ilk bulduğu uçağıyla geldi takıma."
"Sakatlığı vardı hiç farkında olmadan sonradan MR'larıyla çıktı. O stres kırığıyla 4 tane maç oynadı. 2020 Olimpiyat'a giden maçta inanılmaz defansı ve son topuyla hatıralarda hafızalarda kalan mücadeleyi yaptı."
"Bunlar güzellikler, bunlar vefa örneğidir. Bunlar unutulmaz. Unutulmamalıdır diye düşünüyorum. Ben yine bu voleybolun geldiği noktada dünden bugüne, ilk günden bugünlere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
Meliha Diken de şu ifadeleri kullandı:
"2014 yılında A Milli Takım’a ilk adım attığımda takımın en genç oyuncularından biriydim. O gün başlayan yolculuğun beni böylesine özel bir hikâyenin parçası yapacağını hayal bile edemezdim."
"Bu süreçte dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışma fırsatı buldum, birbirinden değerli takım arkadaşlarımla aynı formayı paylaşmanın gururunu yaşadım. Benden önce bu formayı taşıyanlardan öğrendiklerimi, yıllar içinde benden sonraki nesillere aktarmaya çalıştım."
"Ay yıldızlı forma altında unutulmaz anlar biriktirdik; büyük turnuvalarda mücadele ettik, madalyalar kazandık, kupalar kaldırdık ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadık. Türkiye’nin son on yılda uluslararası voleyboldaki yükselişinin bir parçası olmak, çocukluk hayallerimin bile ötesindeydi."
"Bu yolculuk boyunca bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, teknik ve idari ekiplere, başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere federasyonumuzda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim."
"Milli takım forması altında görevimi büyük bir gurur ve onurla tamamlıyorum. Bugün ay yıldızlı formaya veda ediyorum; ancak bu formanın bana yaşattığı anılar, dostluklar ve hissettirdiği gurur hayatım boyunca benimle olacak."