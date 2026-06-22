Meliha Diken veda etti

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"Kendisine de söyledim: Allah yolunu, bahtını, şansını bol etsin; sağlık, sıhhatli uzun ömürler versin. O kadar naif bir evladımız ki hiç unutmuyorum birkaç sakatlıklar çoğaldı. 4 numara sıkıntısı Amerika'da tatildeydi. Telefon açtı koç, Meliha'yı istiyorum dedi. Meliha o akşam ilk bulduğu uçağıyla geldi takıma."