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Halk TV Türkiye Ehliyet sahiplerine kritik tarih uyarısı! Yapmayanların ehliyeti geçersiz sayılacak

Ehliyet sahiplerine kritik tarih uyarısı! Yapmayanların ehliyeti geçersiz sayılacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücüleri, ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihleri konusunda uyardı. Sürenin dolması durumunda belgelerin hukuken geçersiz sayılacağı hatırlatıldı.

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Ehliyet sahiplerine kritik tarih uyarısı! Yapmayanların ehliyeti geçersiz sayılacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların sürücü belgelerinin iptal olmasının önüne geçmek amacıyla ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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SÜRÜCÜ BELGELERİNİZİ KONTROL EDİN

Açıklamada, "Sürücü belgenizi kontrol ettiniz mi? Sürücü belgenizin iptal olmaması ve mağduriyet yaşamamanız için belgeniz üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini kontrol edebilirsiniz. Geçerlilik süresi yakın tarihte sona erecek veya sona ermiş olan sürücü belgelerinizi, randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenileyebilirsiniz" denildi.

YAPMAYANLARIN EHLİYETİ GEÇERSİZ SAYILACAK

Belirli sınıflara göre 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenmesi gereken yeni tip sürücü belgelerinde, sürenin dolması durumunda belgelerin hukuken geçersiz sayılacağı hatırlatıldı. (ANKA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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