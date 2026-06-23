Aktif fay sayısı 700'e yükseldi! Ünlü deprem profesöründen ezberleri bozan "tehlike" açıklaması

MTA'nın 13 yıl aradan sonra güncellediği Türkiye Diri Fay Haritası'nda aktif fay sayısının 485'ten 700'e yükselmesi kamuoyunda deprem riskinin arttığı yönünde endişelere neden oldu. Ünlü deprem profesörü Osman Bektaş, yeni haritadaki verilerin deprem tehlikesinin otomatik olarak yükseldiği anlamına gelmediğini belirterek, ezberleri bozan açıklama yaptı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından 13 yıl sonra yenilenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda, 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısının yapılan güncel çalışmalarla 700'e ulaştığı açıklanmıştı.

DİRİ FAY SAYISI 485'TEN 700' ÇIKMIŞTI

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜRKİYE’DE DEPREM RİSKİ DAHA DA ARTTI MI?

Güncellenen haritada 215 yeni diri fayın tespit edilmesi, Türkiye’de deprem riskine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ünlü deprem profesörü Osman Bektaş ise sıkça dile getirilen “Türkiye’de deprem riski daha da mı arttı?” sorusuna açıklık getirdi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Aktif fay segmentinin yaklaşık 480'den 700'e çıkması, Türkiye'nin deprem tehlikesinin otomatik olarak arttığı anlamına gelmez." dedi.

Bektaş, daha fazla fayın, daha fazla tehlike değil deprem kaynaklarının daha ayrıntılı ve gerçekçi tanımlanması anlamına geldiğini belirtti.

“ASIL DEĞİŞİM AFAD’IN YENİ DEPREM HARİTASINDA GÖRÜLECEK”

Bektaş, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Asıl değişim, AFAD'ın bu yeni verilerle hazırlayacağı güncellenmiş Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ortaya çıkacaktır. 2018 Deprem Tehlikesi Haritası 2026 MTA Diri Fay Haritasında olmayan denizdeki diri fayları'da dikkate almıştır."