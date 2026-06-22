Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenazede Özgür Özel'in ismi çelenkten kaldırıldı

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin vefat eden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için askeri tören düzenlendi.

İzmir'de düzenlenen cenazeye mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda vekil katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İSMİ ÇELENKTEN SÖKÜLDÜ

Kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilen Fevzi Tunç Türeli'nin cenazesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkten "Özgür Özel Genel Başkan" isimliğinin söküldüğü görüldü.

ANITKABİR'DE DE YAŞANMIŞTI

İzmir'de yaşanan olayın bir benzeri Anıtkabir'de de meydana gelmişti. Mutlak butlan kararının ardından polis ablukasına alınan CHP Genel Merkezi'nden yurttaşlarla birlikte Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmişti.

Burada Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" isimliğinin yer aldığı bir çelenk sunmak istemiş ancak kimliği belirsiz bir şahıs Özel'in isimliğine müdahale etmişti.

Şahsın müdahalesine izin vermeyen Özel, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazılı çelengi Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine sunmuştu.