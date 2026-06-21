Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti
Filenin Sultanları tarih yazmaya, yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Atatürk'ün Kızları, Milletler Ligi'nde güçlü rakibi Çin'i de yıktı. Millilerimiz böylece Ankara'da 4'te 4 yaparak büyük bir başarıya imza attı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Ankara'daki zorlu mücadele baştan aşağı büyük çekişmeye sahne oldu.
Filenin Sultanları 2-1 geriye düştüğü maçta Çin’i 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada; 1’inci set 25-21, 2’nci set 26-28, 3’üncü set 23-25, 4’üncü set 25-16, 5’inci set ise 15-12 sona erdi.
Diğer yandan Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika, Fransa, Almanya, Çin) 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı.
Melisa Vargas aldığı sayılarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
İlk seti Ay Yıldızlılarımız kazandı.
Fileni Sultanları ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sete iyi başlayan ve 9-3 öne geçen Çin karşısında Türkiye, Vargas ile etkili olarak farkı 2 sayıya (12-14) indirdi.
Sonlara doğru iyi savunma yapan Çin, üçüncü seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.
Millilerimiz 4. sette geri döndü ve 25-16'lık farklı skorla mücadeleyi karar setine taşıdı.
Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Melissa Vargas, Çin maçında 30 sayıyı aştı.
Bu hafta toplamda 100 sayının üzerine çıkarak VNL'de haftanın en skoreri oldu
Milli takım, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3’üncü haftası maçları için Japonya’ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026’da Polonya karşısında çıkacak.
Türk taraftarlar Ankara Spor Salonu'na tamamen doldurdu.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, sırasıyla Bulgaristan'ı 3-1, Belçika'yı 3-0, Fransa'yı 3-0 ve Almanya'yı 3-2 mağlup etti.
Maçın tüm biletleri satıldı.
2026 FIVB Milletler Ligi 2.etap maçında Türkiye ile Çin, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli alınan sayı sonrası sevinç yaşadı.