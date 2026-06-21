Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti

Filenin Sultanları tarih yazmaya, yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Atatürk'ün Kızları, Milletler Ligi'nde güçlü rakibi Çin'i de yıktı. Millilerimiz böylece Ankara'da 4'te 4 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 1
1 20

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 2
2 20

Ankara'daki zorlu mücadele baştan aşağı büyük çekişmeye sahne oldu.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 3
3 20

Filenin Sultanları 2-1 geriye düştüğü maçta Çin’i 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 4
4 20

Karşılaşmada; 1’inci set 25-21, 2’nci set 26-28, 3’üncü set 23-25, 4’üncü set 25-16, 5’inci set ise 15-12 sona erdi.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 5
5 20

Diğer yandan Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika, Fransa, Almanya, Çin) 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 6
6 20

Melisa Vargas aldığı sayılarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 7
7 20

İlk seti Ay Yıldızlılarımız kazandı.
Fileni Sultanları ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 8
8 20

Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 9
9 20

Üçüncü sete iyi başlayan ve 9-3 öne geçen Çin karşısında Türkiye, Vargas ile etkili olarak farkı 2 sayıya (12-14) indirdi.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 10
10 20

Sonlara doğru iyi savunma yapan Çin, üçüncü seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 11
11 20

Millilerimiz 4. sette geri döndü ve 25-16'lık farklı skorla mücadeleyi karar setine taşıdı.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 12
12 20

Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 13
13 20

Melissa Vargas, Çin maçında 30 sayıyı aştı.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 14
14 20

Bu hafta toplamda 100 sayının üzerine çıkarak VNL'de haftanın en skoreri oldu

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 15
15 20

Milli takım, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3’üncü haftası maçları için Japonya’ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026’da Polonya karşısında çıkacak.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 16
16 20

Türk taraftarlar Ankara Spor Salonu'na tamamen doldurdu.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 17
17 20

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 18
18 20

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, sırasıyla Bulgaristan'ı 3-1, Belçika'yı 3-0, Fransa'yı 3-0 ve Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 19
19 20

Maçın tüm biletleri satıldı.

Filenin Sultanları Çin'i yıktı geçti - Fotoğraf: 20
20 20

2026 FIVB Milletler Ligi 2.etap maçında Türkiye ile Çin, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli alınan sayı sonrası sevinç yaşadı.

Filenin Sultanları Türkiye Çin Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro