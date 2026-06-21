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Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.