Hacıosmanoğlu şimdi de Akın Gürlek'e seslendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paraguay maçından sonra ilk kez ortaya çıkarak açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de seslendi.

Arizona'da milli takımın antrenmanı öncesinde konuşan Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

"Bu kadar özveriyle takımına sahip çıkan 85 milyon insanı başarı yakalayarak sevindirmek isterdik. Ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır; Cenab-ı Allah nasip etmedi. Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar, UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin ardından Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız. Onlara da teşekkür ediyorum.

Malzemecisinden futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü Dünya Kupası'na bunun için gelmemiştik. Ama insanlar şunu bilsin ki, o saygı duyduğumuz 85 milyon aziz milletimiz, en az onlar kadar bizler de üzüldük ve hâlâ kalbimiz onun ezikliğini hissediyor. Ama unutmayalım ki bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Bu çocukların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda belki üç, belki dört turnuvayı bir arada oynayacak çocuklar. Bunlar bizim çocuklarımız, çocuklarımıza destek olmamız lazım.

Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygımız var ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattılarsa, bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaklardır inşallah."

"BU TAKIMIN HOCASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız, aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak.

Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı okuyamıyor diyorlar. Ben yazılanı da okuyabiliyorum, konuşulanı da iyi anlıyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebinde saat saat aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben kalbiyle dili bir olan bir insarım. Arkamda bagajım o yüzden böyle konuşurum. Anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Sırtındaki bagajın ağırlığının altında ezilenler, kalbindekini diliyle söyleyemeyenler, eliyle cevap verirler. Kalbimizden geleni dilimizden söylemeye devam edeceğiz. Herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Bu çocuklar bizi bir yerlere taşıyacak. 85 milyonluk Türk milletine hayal kırıklığı yaşattık, onların kalbi nasıl sızlıyorsa bizim de sızlıyor. Ama bunu telafi edecek olan yine bu çocuklardır ve telafi edeceklerine sonsuz inancımız var."

AKIN GÜRLEK'E DE SESLENDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de seslenen Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirildi ve bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var. Toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek ve futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı sayın bakanımız hemen başlatır.

Futbolcunun da hatası olur, teknik kadronun da hatası olur, bizlerin de hatası olur. 1. dakikada bir top direğin dibinden içeri girdi. Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz. İkinci yarıda yaptığı değişiklikler ortada. Biz vuruyoruz üstten, yandan dışarı çıkıyor. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Onun için biz önümüze bakacağız. Cenab-ı Allah bu çocuklara, bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek. Bu işin kurnazlığına kaçsak, 'Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık.' deriz. Yönetim olarak da başkan olarak da sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz de yaptık, çocuklar da yaptı. Sağduyulu insanlar gerekeni söylüyor. Telefonumda binlerce mesaj var. Trendyol'un CEO'su Çağlayan Bey'in 21 yaşındaki kızı babasına mesaj atmış, o da bana yönlendirmiş 'Baba bu çocuklara sahip çıkalım. Herkesin destek olması lazım, birçoğu benden ufak.' diyor. Gönül isterdi ki burada farklı şeyler konuşalım. Teknik olarak eleştiriyorsunuz da Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından dışarı çıkmasa şu anda farklı şeyler konuşuyorduk. Onun için bunlara takılmayalım. Bunları düzeltecek olan yine teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir.

İstatistikleri söyleyince de 'Becerip de vuramadınız mı?' diyorlar. 2 maçta 65 şut attık. Daha tedbirli olabilirdik, elbette bu anlamda eleştirenlere saygı duyuyoruz. Biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere söylüyoruz. Bizim çocuklara başka bir çocuk sıfatı yüklemeye çalışan ahlaksızlara söylüyoruz. Daha ilk maçta bu nifakları soktular. Ama bu çocuklar hepsini utandıracak."