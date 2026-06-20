Bahçeye gerek yok: Bu 8 meyve evinizde saksıda yetişiyor!

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Ananas bitkisi için geniş ve derin bir saksı tercih edilmesi gerekiyor. Doğrudan güneş, sıcaklık ve nem alması gereken bir ortamda bakılması gerekiyor. Her bitki yalnızca bir ana meyve veriyor ancak yan sürgünler ayrı saksılara alınarak çoğaltılabiliyor. Ananas fidanı dikildikten sonra yaklaşık 18-24 ay içinde meyve verebiliyor.