Bahçeye gerek yok: Bu 8 meyve evinizde saksıda yetişiyor!
Evinizde meyve yetiştirmek için geniş bir bahçeye ihtiyacınız yok. Balkonunuzda ya da güneş gören bir pencere kenarında saksıda üretim yapabilirsiniz. İşte ev ortamında kolayca yetiştirebileceğiniz, sofranıza renk katacak o 8 lezzetli meyve.
AHUDUDU
Ahududu, bahçe bitkisi olarak tanınsa da saksıya alındığında yayılmacı doğası kontrol altına giriyor ve normal sezonunun dışında da meyve veriyor. Elle tozlamaya gerek olmayan bu bitki, bakımı en az gerektiren seçenekler arasında yer alıyor.
Ahududu yetiştirmek için drenaj delikli orta boy bir saksı yeterli. Birden fazla fide dikmek istiyorsanız aralarında en az 60 cm mesafe bırakılmalı ve tam güneş alan bir yere konulmalı. Fidandan 1-2 yıl içinde meyve veren ahududu, düzenli hasat edildiğinde bir saksıdan sezonda 200-400 gram meyve sunabiliyor.
ANANAS
Ananas, evde yetiştirilebilecek meyvelerin en çarpıcı görünümlüsü olarak dikkat çekiyor. Yeterli ısı, nem ve güneş sağlanan bir güneş odasında saksıda da meyve verebiliyor. Marketten alınan ananasın tacı toprağa dikilerek yetiştirilmesi de mümkün.
Ananas bitkisi için geniş ve derin bir saksı tercih edilmesi gerekiyor. Doğrudan güneş, sıcaklık ve nem alması gereken bir ortamda bakılması gerekiyor. Her bitki yalnızca bir ana meyve veriyor ancak yan sürgünler ayrı saksılara alınarak çoğaltılabiliyor. Ananas fidanı dikildikten sonra yaklaşık 18-24 ay içinde meyve verebiliyor.
CÜCE CAVENDISH MUZU
Cüce Cavendish muzu, evde yetiştirilebilen muz türleri arasında en yaygın tercih edilen çeşit olarak biliniyor. 2-4 metre boy yapabilen bu bitki, güney cepheli tam güneş alan bir pencere kenarında büyütülebilir ve bakımı da düşünülenin aksine oldukça kolay.
Bu bitkiden verim almak için potasyum açısından zengin, nemli bir toprak ve günde 6-8 saat tam güneş alması şart. Fidandan yetiştirilenlerde ilk meyve 12-18 ay içinde alınabiliyor. Ana gövde yalnızca bir kez meyve veriyor, ardından kesilerek yan sürgünlerin büyümesine izin veriliyor. Bir salkım 80-150 adet küçük muz içerebiliyor.
ÇİLEK
Çilek, saksıda meyve yetiştiriciliğine yeni başlayanlar için en kolay seçenek olarak biliniyor. Kökleri derine gitmediği için küçük bir saksıya sığan bu bitki, güneşli bir pencere kenarında yıl boyunca meyve verebiliyor.
Çilek için 20-25 cm derinliğinde bir saksıya 1-3 fide ekmek ve günde en az 6 saat güneş alan bir yere konulması yeterli. Evde doğal tozlayıcı olmadığı için fırçayla elle tozlama gerekiyor. Fide dikiminden 4-6 hafta sonra ilk meyveler olgunlaşıyor, dört mevsim çeşitler tercih edilirse tek bitki yılda 3-4 hasat verebiliyor.
KAFİR MİSKET LİMONU (TAYLAND LİMONU)
Kafir misket limonu (Thai lime), diğer adıyla Tayland limonu, saksıda yetiştirilen küçük narenciye ağaçlarının en dekoratifi olarak öne çıkıyor. Günde 6-8 saat doğrudan güneş ve yüksek nem isteyen bu bitki, saksıya koyacağınız çakıl taşlarıyla nem sağlanan bir balkonda en iyi gelişimini gösteriyor.
Kafir misket limonu ekerken piyasadan bodur çeşit seçilmesi büyük önem taşıyor, bu sayede bitki saksıda uygun boyda kalıyor. Narenciye ailesinin diğer üyeleri gibi 3-5 yılda ilk meyvelerini veren kafir misket limonu, tam verime geçtiğinde yılda 20-40 meyve üretebiliyor.
MANDALİNA
Mandalina, bahçe v ebalkonların vazgeçilmez narenciyesi olarak biliniyor. Tüm narenciye türleri gibi nemi seven bu ağaç, yazın birkaç ay dışarıda bırakıldığında çok daha verimli hale geliyor.
Sıra ekime geldiğinde genç ağaçlar için 12 litrelik, olgun ağaçlar içinse 36-75 litrelik saksı öneriliyor. Mandalina fidelerinin günde 6-8 saat doğrudan güneş şart. İlk meyveyi görmek 3-5 yıl sabır istiyor, tam verime geçen bir saksı mandalinası yılda 50-80 meyve üretebiliyor.
MEYER LİMONU
Marketlerde bulmak güç olan Meyer limonunun evi süslerken meyve de verdiği biliniyor. Koyu yeşil parlak yaprakları ve kışın açan beyaz çiçekleriyle dekoratif bir bitki olan Meyer limonu, don tehlikesi geçtikten sonra dışarıya da taşınabiliyor.
12-15 litrelik derin bir saksı isteyen Meyer limonu, günde 6-8 saat güneş alan pencere önlerinde hızla büyüyot. Ağacın meyve vermesi için yılda bir kez narenciye gübresi verilmesi ve çiçeklerinin elle tozlanması gerekiyor. Fidandan dikimde 3-5 yıl içinde ilk meyveler alınabiliyor, tam verime geçen ağaç yılda 20-30 limon üretiyor.
MOR İNCİR
Mor incir, evde yetiştirilebilecek meyve ağaçları arasında en hızlı ürün vereni olarak öne çıkıyor. Kıvrımlı yapraklarıyla dekoratif bir görünüm sunan bu ağaç kendi kendini tozluyor.
İncir yetiştirmek için 30-40 litrelik geniş ve derin bir saksı ve günde 6-8 saat güneş alması şart, hem de diğer meyve ağaçlarının aksine yüksek nem gerektirmiyor. Budama yapılarak 1,5-2 metre boyda tutulan ağaç, fidandan itibaren en geç 2 yılda meyve veriyor ve yılda iki hasat imkanı sunuyor. Olgun bir saksı inciri sezonda 30-50 meyve üretebiliyor.