Altın kentin suskunluğu



Son günlerde herkes aynı şeyi söylüyor: "Dubai için tam zamanı, fiyatlar dibinde, otel neredeyse bedava." Ama bu ucuzluğun arkasında ne var? Bir füzenin Burj Al Arab'ın gölgesine düştüğü, Dubai Mall'un koridorlarının ıssızlaştığı, Çin'den gelen konteyner fiyatlarının iki katına çıktığı bir gerçek. Rakamlar, fotoğraflar ve sahadaki seslerle Dubai'de şu an ne oluyor?



"Git, tam zamanı, beş yıldızlı oteller yarı fiyatına, restoranlar boş, sahiller …." Çevremde bunu duydukça heyecan hissediyorum. Bir yanda cazip fırsatlar; öte yanda bu ucuzluğu doğuran durumu merak ediyorum. Araştırdım. Bulduklarım, "tam zamanı" söylemini hem doğruluyor hem de bambaşka bir ışıkta gösteriyor.

28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı operasyonun ardından İran, misillemesini doğrudan körfez ülkelerine yöneltti. Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan 2.400'den fazla füze ve insansız hava aracı fırlatıldı. Bunların yüzde doksanı hava savunması tarafından düşürüldü. Geri kalanlar düştü: Palm Island'daki Fairmont Oteli, havalimanı çevresindeki yakıt depoları, konut semtleri. Resmi verilere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 185'ten fazlası yaralandı.

Dubai'nin on yıllardır koruduğu "güvenli liman" imajı, o düşen parçalarla birlikte dağıldı.

16 Mart 2026 — Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında alçak irtifada inen bir uçak, geride yükselen duman bulutu.

© AFP via Getty Images / BBC



İlk ayda iptal edilen kısa süreli konaklama rezervasyonu



YARI FİYATINA ODA BULMAK: GERÇEK Mİ, YANILSAMA MI?



Evet, oteller artık çok ucuz. Savaş öncesi yüzde seksen civarında seyreden doluluk oranları, Mart 2026 itibarıyla yüzde on beş ile yirmi arasına geriledi. Bazı lüks mülklerde bu oran tek haneli rakamlara kadar düştü. Palm Jumeirah'ın prestijli otelleri fiyatlarını yüzde elliye kadar düştü, yine de doluluk sağlanamadı.

27 yıl boyunca tek gece bile kapanmayan Burj Al Arab, "tadilat" gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Atlantis da karardı. Kısa süreli kiralık platformu AirDNA'nın verilerine göre, savaşın başladığı 28 Şubat'tan 29 Mart'a kadar olan yalnızca bir ayda BAE genelinde 226.500'den fazla rezervasyon iptal edildi.

"Yüksek katlardaki misafirleri önlem amaçlı alt katlara aldık. Havuzu kapattık. Sonra her şey birden yavaşladı."

— Charity, Kenyal otel çalışanı; Middle East Eye, Mayıs 2026



Savaşın ilk haftalarında Dubai'de mahsur kalan yaklaşık 20.000 turist için BAE hükümeti devreye girdi: otel konaklaması ve yemek masraflarını üstlenerek ziyaretçilere geçici barınak sağladı, ardından özel tahliye uçuşları düzenledi.

Mart 2026 — Palm Island'da füze kalıntılarının çarptığı oteller.

© AFP via Getty Images / BBC



VİTRİNLER KARARDI: MODANIN BEDELİ



Dubai sadece bir tatil cennetidir değil; küresel modanın da kritik bir köprüsüdür. Dubai Mall'un Fashion Avenue koridoru, dünyanın en yüksek kira ödenen perakende alanlarından biridir. Savaşın ilk ayı boyunca bu koridorlar neredeyse ıssızdı.

Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent'in sahibi Kering, BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki tüm mağazalarını geçici olarak kapattı; bölgeye yönelik şirket seyahatlerini durdurdu. Dünyanın en büyük lüks grubu LVMH ise Louis Vuitton, Dior ve Sephora'nın da aralarında bulunduğu markalarda Orta Doğu satışlarının Mart 2026'da yüzde elli gerilediğini açıkladı. Grup, savaşın yalnızca ilk çeyrekte kendilerine bir puanlık büyüme kaybı yarattığını tahmin ediyor.

5 Mart 2026 — Dubai Mall'un normalde on binlerce kişiye ev sahipliği yapan koridorları.

© AFP / Le Monde



Deira Tekstil Çarşısı ile Dragon Mart'ta ise ziyaretçi trafiği dramatik biçimde düştü; çarşılar yalnızca yakın çevredeki yerel halkın temel alışverişini yaptığı mekânlara dönüştü. Al-Seef ve Dubai Marina gibi turistik pazarlar için tek bir sözcük yeterliydi: hayalet.

ÇİN'DEN GELEN KONTEYNER 8.000 DOLARA DAYANDI



Tedarik zinciri sessiz ama derin bir kriz

"Tam zamanı" diyenlerin fark etmediği şey şu: Bu savaş sadece Dubai'nin otellerini etkilemedi. Dünyanın en yoğun ticaret yolunu kapatan Hürmüz Boğazı krizi, mağazalara gelen ürünlerin de fiyatını ve yolunu kökten değiştirdi.

Savaşın hemen ardından büyük konteyner taşıyıcıları olan Hapag-Lloyd, MSC ve CMA-CGM, körfez limanlarına yönelik rezervasyonları askıya aldı. Dünyanın en büyük konteyner limanlarından biri olan Dubai'deki Jebel Ali, hava saldırısı sonrası çıkan yangının ardından kısa süreliğine kapatıldı.

KONTEYNER FİYATLARI: RAKAMLAR KONUŞUYOR



Freightos verilerine gore, Şangay ile Jebel Ali (Dubai) arasındaki 40 feet'lik konteyner fiyatı savaşın ilk haftasında 1.800 dolardan 4.000 doların üzerine fırladı — tek haftada ikiye katlandı.

Haziran 2026 itibarıyla Çin'den Avrupa ve ABD güzergahlarındaki konteyner fiyatları 8.000 dolara ulaştı; bu rakam savaş öncesinin iki katı. Reuters, Asya'dan taşıma maliyetlerinin savaş başından bu yana ikiye katlandığını teyit ediyor.

CMA-CGM, körfez limanlarına gidecek konteynerler için 3.000 dolar/FEU acil ek ücret uygulamaya koydu; diğer büyük taşıyıcılar da benzeri sürşarj duyurularını peş peşe yaptı.

Bu fiyat artışının boyutu şu anlama geliyor: Zara, H&M, Primark gibi hızlı moda devlerinin ürünlerini Asya'dan Avrupa'ya ve Amerika'ya taşıma maliyetleri ikiye katlandı. Taşıma maliyetleri perakende fiyatlarına yansıdığında, dükkânlardaki ürünler de pahalanacak.

POLYESTER KRİZİ: KIYAFETLERİNİZİN HAMMADDESİ TEHLİKEDE



Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski, petrol türevli hammaddelerin fiyatlarını da tırmandırdı. Polyester üretiminde kullanılan PTA ve MEG'in fiyatı bir ayda yüzde otuz arttı. Küresel elyaf üretiminin yüzde elli dokuzunu oluşturan poliyester; koşu taytından elbiseye, çocuk pijamasından takım elbiseye kadar hemen her giysiyi etkiliyor.

Hindistan'ın Surat şehrinde büyük bir tekstil fabrikasının sahibi Kaushik Dudhat, durumu çarpıcı biçimde özetledi: "Savaş başlamadan önce günde 10.000 metre üretiyorduk. Şimdi 3.500-4.000 metreye düştük." Surat'taki boya ve baskı fabrikaları ise haftada iki gün kapalı kalmak zorunda kaldı.

BOŞ MASALAR, SESSİZ ZİP LİNELAR



Natasha Sideris, Dubai'de ilk restoranını 2014'te açtı. Bugün 14 şubesiyle 1.000'den fazla kişiyi istihdam eden Tashas Grubu'nun kurucusu. Savaşla birlikte restoranlarının gelirlerinin yüzde elli düştüğünü, turiste bağımlı şubelerinde bu oranın yüzde yetmiş ile seksene ulaştığını gördü. "Seçimim şuydu: personelin yüzde otuzunu işten çıkarmak ya da maaşları kesmek. İkincisini seçtim. Şimdilik."

Mart 2026 — Dubai'nin turistik semtlerinden bir restoran. Normalde tıklım tıklım olan masalar boş.

© Tashas Group / BBC



Adını vermek istemeyen üst düzey bir zincir restoran yöneticisinin söyledikleri ise daha da çarpıcı: "Müşteri trafiğimiz normalin yüzde on beş ile yirmisine düştü. Personelimizin yarısından fazlasını ücretsiz izne göndermek zorunda kaldık."

XLine Dubai zipline'ı, çöl safarileri, tekne turları, ATV parkları — "bütçe dostu" paket fiyatlara rağmen hepsi boş kaldı. Jumeirah Marsa Al Arab'ın önündeki plajda, dünyanın en pahalı oteli geri planda yükselirken, martılar şezlongları işgal etmişti.

PEKİ GİTMELİ Mİ?



"Tam zamanı" diyenlerin haksız olmadığı bir boyut var: Fiyatlar gerçekten düştü. Bir Burj Al Arab odası ya da Palm Jumeirah'da sabah kahvaltısı, belki de bir kuşakta bir daha gelmeyecek kadar erişilebilir fiyatlara indi.

Sahiller ıssız, çarşılar sessiz, lüks mağazaların kepenklerinin yarısı kapalı , savaşın sona ermesiyle sektör Ekim 2026'dan itibaren "intikam harcamaları" dalgasıyla toparlanabilir.

Dubai, mimaride ve ticarette bir mucizeyi temsil eder; ama bu mucize insan güveni üzerine kuruludur. O güven sarsıldığında, en parlak vitrin bile boş kalır. "Tam zamanı" belki doğrudur ama hangi Dubai'ye gittiğinizi bilerek gidin.

Zeynep Küçük Moreau'nun diğer yazıları:

Kaynaklar

1. BBC Worklife

2. Middle East Eye

3. Tourism Analytics / Wego — Occupancy and recovery outlook

4. Le Monde — "Middle East war weakens luxury industry" (14 Nisan 2026

5. DW — "Iran war turns Dubai into a ghost city

6. AOL / AP — "Dubai holiday spots empty as Iran war hits tourism industry":

7. Research Agent — Dubai tekstil, Dragon Mart ve eglence analizi (Haziran 2026)

8. Ynetnews — "Middle East conflict hits luxury brands

9. Global Banking and Finance / Reuters — "Iran War Disrupts Asia Polyester Supply

10. CoStar — "Dubai hotels take opportunity to close and renovate