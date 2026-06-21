İmamoğlu’ndan Erdoğan’a 'metro' yanıtı: Hızlıca imzalayın da işimize taş koymayın

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni’ndekendisine yönelik kullandığı ifadelere yanıt verdi. Erdoğan'ın "beceriksizlik" ve trafik eleştirilerine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden karşılık veren İmamoğlu, Ankara'da imza bekleyen projelere dikkat çekti.

"BİZE HAPİSTEYKEN BİLE LAF YETİŞTİRİYOR"

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Sefaköy - Beylikdüzü Metrosu'nun yıllardır yatırım planına alınmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Rakibinden korkan yine dayanamamış 7 yıllık yönetimimizi eleştirmiş. İstanbul’u yağma, rant ve talan düzeninden kurtarmamız onun için kâbus olmuş. Bize hapisteyken bile laf yetiştiriyor. Ulaşım demişken; yıllardır yatırım planına almadığınız için yapamadığımız Sefaköy - Beylikdüzü Metrosu’nu ve diğerlerini hızlıca imzalayın da işimize taş koymayın."

ERDOĞAN AÇILIŞTA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni’nde isim vermeden İBB yönetimini eleştirmişti.

Mevcut yönetimi "vizyonsuzlukla" suçlayan Erdoğan konuşmasında, "Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.