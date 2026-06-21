Butlan yönetimine 5 gün süre: Özel'in ekibinden bir kurultay hamlesi daha

CHP'de Özgür Özel cephesi, butlan kararıyla döndürülen Kılıçdaroğlu yönetimine karşı olağanüstü kurultay talebinden geri adım atmıyor. Parti kaynakları, kurultay için toplanan delege imzalarının teslim edildiğini, tüzükte öngörülen sürenin sonunda gerekli adımların atılmaması halinde yargı yoluna başvurulacağını belirtiyor.

KURULTAY TALEBİNDE GÖZLER 10 GÜNLÜK SÜREDE

CHP'nin seçilmiş yönetimine yakın isimler, il başkanları ve delegeler tarafından olağanüstü kurultay talebini içeren imzaların geçtiğimiz hafta çarşamba teslim edildiğini ifade etti. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Özel'e yakın kaynaklar, teslim edilen imzalarla birlikte parti yönetimine 10 günlük süre tanındığını, bu sürenin dolmasının ardından tüzük hükümlerinin uygulanmaması halinde mahkemeye başvurulacağını dile getirdi.

Parti kaynakları, yeterli sayıda imzanın bulunduğunu savunurken, olağanüstü kurultay sürecinin kişisel tercihlerden bağımsız olarak parti tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

ÖZEL SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Parti kaynaklarına göre CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ise saha çalışmalarına devam edecek. 2 gün önce Denizli ve dün Burdur'da gerçekleştirilen ziyaretlerin benzerlerinin önümüzdeki dönemde de süreceği belirtiliyor.

Kaynaklar, Özel'in il ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve vatandaş temaslarını artırarak sürdürmeyi planladığını aktarırken, parti tabanıyla doğrudan iletişimin önümüzdeki süreçte de öncelikli çalışma başlıklarından biri olacağını ifade ediyor.