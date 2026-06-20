Paraguay mağlubiyeti sonrası milli takıma bir şok daha geldi: FIFA duyurdu

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaştı. San Francisco'da oynanan mücadelede millilerimiz, 10 kişi kalan rakibine tek golle mağlup oldu.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI

İlk maçında da Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, grupta son sıraya demir attı. Henüz puanı bulunmayan millilerin turnuvaya veda etmesi kesinleşirken bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

MİLLİLER 10 SIRA BİRDEN DÜŞTÜ

Milliler, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası FIFA sıralamasında sert bir düşüş yaşadı. 10 basamak birden düşen milliler, 1550.13 puanla 32. sıraya geriledi.

ARJANTİN LİDERLİĞİNİ KORUDU

1889.06 puanla Arjantin ilk sıradaki yerini korurken onu 1887.11 puanla Fransa takip etti. 1856.03 puandaki İspanya ise 10. sırada yer aldı.