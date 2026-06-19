Ünlü çay markasının çayından yasaklı boya çıktı: Bakanlık kırmızı listeye aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesini yayınladı. Vatandaşların gün içinde sıkça tükettiği siyah çaylarda da renklendirici boya hilesine başvurulduğu ortaya çıktı. Ünlü çay markası olan Tekkeköy'deki Tirebolu Çaysan Çay Sanayi’ye ait "Elmas" marka demlik poşet siyah çayda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.

ÇAYDA BOYA SAHTEKARLIĞI

Rize Güneysu'daki Ada Çay Sanayi’ye ait "Behiç Çay Export Siyah Çay" ile Samsun Tekkeköy'deki Tirebolu Çaysan Çay Sanayi’ye ait "Elmas" marka demlik poşet siyah çayda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca İstanbul Sultanbeyli ve Bakırköy merkezli gıda katkı maddesi üreticilerinin (Ceneviz Gıda ve Yuga Dış Ticaret) bazı renklendirici ürünlerinde de aynı uygunsuzluğa rastlandı.

SUMAKTA BOYA KULLANMIŞLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürünler listesine bu kez Gaziantep'te üretilen sumaklar takıldı. Bakanlığın duyurusuna göre, iki farklı firmanın sumak ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Denetimler sonucunda, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren Elhayer Gıda Sanayi’ye ait "Aladeep" marka sumak ile Şahinbey ilçesindeki Erbalcı Ticaret-Yusuf Erbalcı’ya ait "Erbalcı Baharat" marka sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Gıda uzmanları, taklit tağşiş listesi verilerinin tüketiciler için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, taklit ve tağşiş ürünler genellikle düşük fiyatlı ve kalitesiz içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Vatandaşlara, ürün etiketlerini dikkatle okumaları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları ve şüpheli durumlarda tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi üzerinden kontrol yapmaları öneriliyor.

Bakanlık, bu kapsamda taklit tağşiş listesini düzenli olarak güncelleyeceğini ve gıda sahteciliğine karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.